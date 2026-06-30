Deputado Tyago Hoffmann participa de entregas que fortalecem a saúde pública de Marechal Floriano

O deputado estadual Tyago Hoffmann esteve em Marechal Floriano para acompanhar importantes entregas destinadas ao fortalecimento da rede municipal de saúde. A agenda reuniu o prefeito Lidney, o vereador Cezinha Ronchi e o secretário municipal de Saúde, Renan, em um momento que simboliza a continuidade do trabalho e do compromisso com a população florianense.

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Foram entregues dois respiradores, um desfibrilador e uma ambulância, equipamentos fundamentais para ampliar a capacidade de atendimento, garantir mais segurança aos pacientes e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde. Os investimentos representam um avanço significativo na estrutura do município, contribuindo para uma assistência cada vez mais qualificada e humanizada.

As conquistas são fruto de demandas apresentadas ainda no período em que Tyago Hoffmann esteve à frente da Secretaria de Estado da Saúde. O trabalho de articulação realizado naquela oportunidade permitiu que os equipamentos e veículos fossem destinados ao município, demonstrando que o planejamento e a parceria entre Estado e prefeituras produzem resultados concretos para a população.

Durante a agenda, Tyago destacou a importância de fortalecer a atenção à saúde nos municípios, garantindo que os serviços estejam cada vez mais próximos das pessoas e preparados para atender às necessidades da população.

“Quando investimos na estrutura dos municípios, investimos diretamente na qualidade de vida das pessoas. Esses equipamentos vão ajudar a salvar vidas, ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais segurança para pacientes e profissionais. É uma alegria retornar a Marechal Floriano e ver que solicitações feitas ainda no período em que estávamos na Secretaria de Estado da Saúde estão se transformando em benefícios concretos para a população”, afirmou o parlamentar.

O prefeito Lidney ressaltou a relevância da parceria institucional e o impacto positivo dos investimentos para a rede municipal. Segundo ele, a chegada dos novos equipamentos representa mais eficiência e melhores condições para o atendimento prestado aos moradores de Marechal Floriano.

A presença do vereador Cezinha Ronchi e do secretário municipal de Saúde, Renan, reforçou a união de esforços em torno de uma pauta prioritária para a população. O trabalho integrado entre lideranças municipais e estaduais tem sido fundamental para ampliar investimentos e garantir avanços permanentes na área da saúde.

Os investimentos realizados evidenciam a importância da construção de políticas públicas baseadas no diálogo, no planejamento e na cooperação entre os entes públicos. Sob a liderança dos governadores Renato Casagrande e Ricardo Ferraço, o Espírito Santo consolidou uma política de fortalecimento da saúde regional, permitindo que municípios como Marechal Floriano recebam investimentos estratégicos que melhoram a qualidade da assistência e promovem mais dignidade para a população.

As entregas realizadas representam mais do que novos equipamentos e veículos. Elas simbolizam o compromisso permanente com a vida, com a valorização do Sistema Único de Saúde e com a construção de uma rede cada vez mais preparada para atender os capixabas com qualidade, eficiência e humanidade.