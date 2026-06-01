Detran-ES abre 120 vagas em cursos gratuitos de mecânica para condutores

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) está com inscrições abertas para 120 vagas nos cursos de Mecânica Básica de Moto e de Carro para condutores da Grande Vitória. Os cursos são totalmente gratuitos e voltados para quem quer aprender a resolver problemas comuns na manutenção de seus veículos, contribuindo para um trânsito mais seguro.

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As inscrições para os cursos devem ser feitas no site www.detran.es.gov.br desta segunda-feira (1º) até sexta-feira (5). Para participar, é necessário ser habilitado na categoria A, para o curso de moto, ou B, para o de carro, além de não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decorrente de crime de trânsito, ou impedido judicialmente de exercer seus direitos. Os classificados receberão um e-mail de confirmação e a lista dos selecionados será divulgada no site do órgão.

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Mecânica Básica

Ao participar do Curso de Mecânica Básica, os alunos aprendem noções básicas de mecânica do veículo para poderem resolver problemas corriqueiros no carro ou na moto; como compreender os principais indicadores do painel de instrumentos; verificação do motor, dos freios e fluidos, quando o veículo precisa de alinhamento e balanceamento, além de dicas de condução econômica e cuidados diários.

Os cursos são organizados e coordenados pela Escola Pública de Trânsito do Detran|ES e contam com empresas parceiras para ministrar as aulas em formato presencial, com partes teórica e prática. O aluno com frequência 100% de aproveitamento e que preencher o formulário de avaliação receberá o certificado por e-mail após o término do curso.

Mecânica de Moto

As aulas para as 60 vagas para motociclistas serão no dia 09 de junho (terça-feira), com parte teórica das 8h às 12h e parte prática das 13h às 17h, no Detranzinho, na Serra.

Mecânica de Carro

Também serão disponibilizadas 60 vagas para o curso de mecânica de carro, que será realizado no dia 10 de junho (quarta-feira), no Detranzinho, na Serra. A parte teórica será das 8h às 12h e parte prática das 13h às 17h.

Cronograma:

Curso de Mecânica Básica de Moto – Grande Vitória