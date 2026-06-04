Detran-ES abre curso gratuito inédito para motoristas de caminhão

Atenção, motoristas de caminhão! O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) lançou o curso inédito de Noções básicas de condução para motorista de caminhão. As inscrições gratuitas para participar dessa primeira turma estão abertas no site www.detran.es.gov.br e vão dessa quarta-feira (3) até o dia 10 de junho. Serão 15 vagas direcionadas ao público feminino e masculino habilitado na categoria C ou E.

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O objetivo é capacitar os participantes em técnicas de condução econômica e operação eficiente de veículos pesados, abordando princípios de segurança viária, direção defensiva, funcionamento básico dos sistemas mecânicos, utilização correta do trem de força e dos freios auxiliares, além de estratégias para redução do consumo de combustível, preservação dos componentes mecânicos, aumento da produtividade operacional e condução segura em diferentes condições de tráfego e topografia.

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O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, desta a importância do curso e convida os motoristas de caminhão a se inscreverem. “Já oferecemos cursos de mecânica, de pilotagem, para vencer o medo de dirigir e, agora lançamos esse curso preparado especialmente para esse público. Todo esse conhecimento contribui para o trânsito mais seguro no Estado. Convidamos os condutores que dirigem esses veículos pesados nas nossas estradas a se capacitarem”, disse.

O curso é totalmente gratuito, organizado e coordenado pela Escola Pública de Trânsito do Detran|ES. As aulas terão formato presencial e serão ministradas pelos técnicos especializados da Vitória Diesel. O aluno com frequência 100% de aproveitamento e que preencher o formulário de avaliação receberá o certificado por e-mail após o término do curso.

Inscrições

Os interessados devem preencher o formulário de inscrições no site www.detran.es.gov.br até o dia 10 de junho.

Para participar, é necessário ser habilitado na categoria C ou E, não estar cumprindo penalidade de suspensão do direito de dirigir, não possuir cassação da CNH decorrente de crime de trânsito, não estar judicialmente impedido de exercer o direito de conduzir veículos automotores e apresentar condições físicas e psicológicas compatíveis com a atividade de condução veicular.

A lista com os nomes dos inscritos classificados será disponibilizada no site do Detran|ES e os participantes selecionados receberão um e-mail de confirmação no contato informado na inscrição.

Aulas

As aulas serão realizadas no dia 17 de junho de 2026 (quarta-feira) na Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), KM-294, Vila Independência, em Cariacica. O curso tem carga horária de 8h, com por parte teórica, das 8h às 12h, e a parte prática, das 13h às 17h.

Confira o conteúdo programático:

Direção defensiva;

Mecânica aplicada;

Ecodriving;

Física veicular;

Frenagem;

Segurança operacional;

Comportamento humano;

Técnicas de condução em aclives e declives;

Eficiência energética;

Análise de consumo e rentabilidade.

Mais cursos

O Detran|ES também está com inscrições abertas até o dia 05 de junho para o curso de Mecânica Básica de Moto e de Carro para condutores da Grande Vitória. Confira mais informações aqui.

Cronograma:

Curso Noções básicas de condução para motorista de caminhão