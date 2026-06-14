Discussão após mulher urinar em frente a casa termina com briga violenta no ES
Segundo a Polícia Militar, as duas envolvidas, de 32 e 47 anos, foram encaminhadas à Delegacia Regional
Urinar em frente a uma residência foi o estopim para uma briga violenta que terminou com duas mulheres detidas e feridas na madrugada deste sábado (13), no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. A confusão envolveu socos, golpes com pedaços de madeira e até cortes provocados por cacos de garrafa de vidro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Polícia Militar, as duas envolvidas, de 32 e 47 anos, foram encaminhadas à Delegacia Regional de Vila Velha.
De acordo com relatos de testemunhas, a mulher de 32 anos consumia bebida alcoólica em um bar da região quando deixou o estabelecimento e urinou em frente a uma casa. A atitude gerou revolta em uma moradora, que reclamou da situação.
A discussão ganhou novos contornos quando uma amiga da moradora, de 47 anos, decidiu intervir. A partir daí, o desentendimento evoluiu para agressões físicas. Conforme registrado no boletim de ocorrência, as duas trocaram socos e utilizaram objetos durante a briga, provocando diversos ferimentos.
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