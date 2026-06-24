Duplicação da BR-101 deve chegar a Atílio Vivácqua até agosto de 2028

O município de Atílio Vivácqua deverá ser alcançado pelo corredor contínuo de duplicação da BR-101 até agosto de 2028. A previsão foi apresentada nesta terça-feira (23) pelo diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim Junior, durante reunião extraordinária da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101, BR-262 e Rodovias, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

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De acordo com a concessionária, a meta é concluir, até essa data, cerca de 215 quilômetros de pistas duplicadas entre o entroncamento da BR-259, em João Neiva, e Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. O cronograma faz parte do novo contrato de concessão da rodovia e integra um pacote de investimentos que já está em execução.

Atualmente, aproximadamente 80 quilômetros de obras estão em andamento em diferentes trechos da BR-101, tanto no norte quanto no sul capixaba. Entre as entregas previstas para os próximos meses está a conclusão de 10 quilômetros de duplicação entre os trevos de Alfredo Chaves e Piúma, prevista para agosto deste ano.

Outro empreendimento em andamento é a construção de um viaduto no acesso a Piúma, cuja liberação ao tráfego está prevista para dezembro de 2026. Segundo Roberto Amorim Junior, os contratos referentes aos próximos dois anos e meio de obras já foram assinados e as intervenções seguem em ritmo de execução.

Apesar do avanço até Atílio Vivácqua, a duplicação integral da BR-101 no Espírito Santo e na divisa com o Rio de Janeiro deverá ser concluída apenas em 2032. O cronograma contempla os trechos entre João Neiva e Linhares, no norte do Estado, e entre Atílio Vivácqua e a divisa fluminense, no sul.

A concessionária também confirmou que os estudos e o processo de licenciamento do Contorno de Linhares já foram iniciados. A expectativa é que a obra seja concluída até agosto de 2033.

Durante a reunião, o presidente da comissão, o deputado estadual Gandini, destacou que o colegiado acompanha de forma permanente o cumprimento das obrigações previstas no novo contrato de concessão, firmado há cerca de um ano.

Segundo o parlamentar, as obras previstas estão sendo executadas conforme o cronograma apresentado pela concessionária. Ele também ressaltou a antecipação das faixas adicionais no trecho norte da BR-101, intervenções que, pelo contrato original, só começariam entre o sétimo e o nono ano da concessão.

Gandini afirmou que o monitoramento busca evitar a repetição dos problemas registrados na concessão anterior, quando grande parte das obras de duplicação previstas não saiu do papel. Para o deputado, a execução do novo contrato representa uma oportunidade de transformar a principal rodovia federal que corta o Espírito Santo.

Além da importância logística para o escoamento da produção e a integração entre as regiões do Estado, o parlamentar destacou que as obras também devem contribuir para a redução de acidentes e mortes na BR-101, considerada uma das rodovias mais movimentadas do Espírito Santo.

Ao final do encontro, a comissão anunciou que realizará uma nova reunião para discutir a segurança viária na rodovia. A participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está prevista para a apresentação de dados sobre acidentes e óbitos registrados na BR-101, com o objetivo de debater medidas que possam ampliar a segurança dos usuários.