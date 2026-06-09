Economia do ES cresce 5% e supera desempenho do Brasil
O desempenho estadual foi impulsionado principalmente pelos setores da indústria e dos serviços.
O Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo registrou crescimento de 5,0% no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado, divulgado em coletiva de imprensa na quarta-feira (03) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), coloca a economia capixaba em ritmo de expansão superior ao observado no Brasil, que apresentou crescimento de 1,8% no período.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O desempenho estadual foi impulsionado principalmente pelos setores da indústria e dos serviços. No acumulado do ano, a indústria apresentou crescimento de 11,8%, enquanto os serviços avançaram 2,5%, contribuindo diretamente para o resultado positivo da economia capixaba.
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Na comparação com os últimos quatro trimestres, o Espírito Santo também apresentou resultado expressivo, com crescimento de 4,8%, mais que o dobro da taxa nacional, que ficou em 2,0%.
Apesar da estabilidade observada em relação ao trimestre imediatamente anterior, considerando os ajustes sazonais, o resultado mantém a trajetória de crescimento da economia estadual iniciada nos últimos anos. No primeiro trimestre de 2026, o PIB capixaba permaneceu estável frente ao trimestre anterior.
De acordo com os dados apresentados, o PIB nominal do Espírito Santo foi estimado em R$ 61,3 bilhões nos três primeiros meses do ano de 2026. Já o acumulado dos últimos quatro trimestres alcançou R$ 253,1 bilhões.
Entre os setores econômicos, a indústria se destacou como principal motor do crescimento estadual. No acumulado de quatro trimestres, o setor registrou expansão de 9,2%, reforçando sua relevância para a atividade econômica capixaba.
Os serviços também mantiveram trajetória positiva, com crescimento de 2,5% no acumulado do ano e de 2,5% no acumulado dos últimos quatro trimestres. Os resultados evidenciam a capacidade da economia capixaba de manter um ritmo de crescimento acima da média nacional, cenário favorável para o desenvolvimento econômico do Estado ao longo de 2026.
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