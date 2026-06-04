Escolas de Cachoeiro recebem tecnologia e bolsas de estudo

Duas escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim receberam equipamentos digitais novos e bolsas de estudos para estudantes selecionados: a Newtro Ferreira Almeida, no Monte Belo, e a Luiz Marques Pinto, no Boa Vista. Sala Maker, equipada com computadores, impressora 3D, óculos de realidade virtual, drones e diversos outros recursos tecnológicos estão contribuindo para o fortalecimento do ensino e da aprendizagem.

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Além disso, alunos selecionados de ambas foram agraciados com uma bolsa de estudos no valor de R$ 400 mensais, além de um smartphone e um smartwatch. Os investimentos foram feitos pelo Programa Talento Capixaba, que é organizado pelo governo do Estado, com o objetivo de pensar ações relevantes da comunidade, a partir do uso de equipamentos digitais e metodologias inovadores.

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A entrega dos presentes aos alunos aconteceu na última segunda (01), no Palácio Anchieta, e contou com a presença do governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, e do secretário municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, Júnior Corrêa.

Representando a EMEBTI Newtro Ferreira de Almeida, estiveram presentes para receber a premiação o gestor Mateus Bianque, a coordenadora Sarah Facine, o professor Thiago Hernandes e os alunos Arthur Mantuan, Davi Silva, Gabrielly Melo e Yuri Barbosa.

Pela EMEB Luiz Marques Pinto, estiveram presentes o gestor Maxwell Juffo e os alunos Miguel Alves dos Santos, Gabriel Pereira Sandes e Isabelle dos Santos Machado.

“A participação das duas unidades reforça o compromisso da rede municipal de ensino com a valorização dos estudantes, o incentivo à inovação e a promoção de oportunidades que transformam vidas por meio da educação”, disse o secretário municipal de Educação, José Carlos Cardoso Corrêa.