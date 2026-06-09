Espírito Santo registra mais de 2,2 mil acidentes com escorpiões em 2026

Acreditar que há apenas um período no ano de prevalência para acontecer os acidentes por escorpião, pode trazer perigo importante à população. Os acidentes com escorpiões podem acontecer, na verdade, durante todo ano, e não em épocas específicas, e estar vigilante se faz necessário, especialmente no Espírito Santo, que é o estado, segundo dados do Ministério da Saúde (DATASUS), que ocupa o oitavo lugar em taxa de incidência de acidentes ecorpiônicos.

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O alerta é constatado pelo médico e referência técnica de animais peçonhentos do Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (CIATOX-ES), da Secretaria da Saúde (Sesa), Nixon Souza Sesse.

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“No Espírito Santo, os acidentes são registrados em todos os meses, com elevação dos casos nos períodos mais quentes. Mas, não há um período do ano específico para a reprodução dos escorpiões, podendo ocorrer durante todo o ano”, explicou o médico.

De acordo com dados do sistema Vigilância em Saúde (eSUS-VS), de janeiro a maio deste ano, foram registrados 2.249 acidentes por escorpião no Estado e nenhum óbito. Durante todo o ano de 2025, foram 6.576 casos de acidentes por escorpiões e dois óbitos.

Ainda segundo o profissional, uma das características do escorpião que sustenta a vigilância é devido à sua reprodução, principalmente a da espécie Tityus serrulatus, considerada a principal e mais comum espécie causadora de acidentes graves no Brasil. “A reprodução dessa espécie independe de fecundação macho/fêmea, chamada de partenogenética, em que a fêmea consegue gerar filhotes sem macho”, disse.

A partenogenética é um processo em que a fêmea consegue gerar embriões sem a necessidade de acasalar com um macho. Além disso, essa espécie é conhecida pela disseminação veloz, uma vez que cada fêmea pode gerar dezenas de filhotes ao longo da vida.

“Por isso, o cuidado e a vigilância com os escorpiões devem ser mantidos durante todo o ano. Atualmente, por exemplo, são animais que prosperam mais na cidade do que no ambiente natural, isso devido a diferentes fatores, como aquecimento global, expansão urbana, entre outros. Então, a vigilância precisa ser mantida constantemente a fim de reduzir os acidentes”, ponderou o médico do CIATOX, Nixon Souza Sesse.

Em caso de acidentes, o que fazer

De acordo com o médico e referência técnica de animais peçonhentos do Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (CIATOX-ES), Nixon Souza Sesse, em caso de acidente, a primeira coisa a ser feita é acalmar a pessoa que sofreu a picada e se manter afastado do escorpião causador do acidente.

Em seguida, é importante que as seguintes medidas sejam realizadas: lavar o local da picada com água e sabão e procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo. Ele pontuou também que a compressa de água morna ajuda no alívio da dor “desde que não atrase a procura do serviço de saúde”, disse.

No Espírito Santo, o CIATOX é referência no atendimento a casos de intoxicação e orientações em saúde no Estado, como em acidentes por animais peçonhentos. Ele é um serviço público que funciona por teleconsultoria, em regime de plantão ininterrupto (24 horas) e conta com uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros e farmacêuticos.

O serviço é ofertado para esclarecer dúvidas de profissionais da saúde e fornecer orientações à população em geral. Para atendimento e orientações, o serviço está disponível gratuitamente, 24 horas por dia, por meio do telefone 0800-283-9904.

Medidas preventivas recomendadas contra acidentes por escorpião

Utilize nas casas e apartamentos soleiras nas portas e janelas, telas em ralos do chão, pias e tanques;

Vede frestas e buracos em paredes e assoalhos;

Acondicione lixo domiciliar em sacos plásticos, evitando a proliferação de baratas;

Mantenha jardins e quintais limpos, não deixando acumular entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção nas proximidades das casas;

Use calçados e luvas de raspas de couro nas tarefas de limpeza em jardins e quintais;

Sacuda e examine roupas e sapatos antes de usá-los;

Afaste camas e berços das paredes e evite que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão;

Preserve os inimigos naturais de escorpiões: aves de hábitos noturnos (coruja, joão-bobo), lagartos, sapos, galinhas, gansos, macacos, quatis, entre outros.

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