Espírito Santo terá frio intenso no fim de semana, aponta Inmet

O Espírito Santo deve ter um fim de semana marcado por temperaturas mais baixas, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O frio intenso previsto para o Sudeste nesta sexta-feira (19) e no sábado (20) deve ser sentido principalmente nas áreas de maior altitude da região, incluindo pontos de serra.

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De acordo com o Inmet, grande parte do Sudeste terá tempo estável nesta sexta-feira, com céu variando entre parcialmente nublado e nublado. No Espírito Santo, a tendência é de nebulosidade, sem indicação de chuva forte para o período.

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No sábado (20), a chuva acompanhada de trovoadas isoladas deve avançar sobre São Paulo. Também há possibilidade de chuva no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Já no Espírito Santo, a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado.

As temperaturas mínimas devem cair de forma mais significativa nos pontos mais elevados do Sudeste. Nas áreas de serra, os termômetros podem ficar em torno de 4°C. O frio também deve atingir o sul de São Paulo e de Minas Gerais, com mínimas entre 5°C e 10°C.

Fim de semana de frio no Espírito Santo

Na faixa litorânea da região, onde está parte do Espírito Santo, as mínimas devem ficar mais elevadas, variando entre 12°C e 18°C. Ainda assim, a sensação de frio pode ser percebida principalmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã.

As menores temperaturas máximas são esperadas para as regiões serranas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com valores entre 20°C e 22°C. No norte de Minas Gerais, as máximas podem variar entre 29°C e 31°C. Nas demais áreas do Sudeste, os termômetros devem marcar entre 24°C e 27°C.

Além do frio no Sudeste, o Inmet também prevê instabilidade em outras regiões do país. No Sul, há expectativa de chuva forte, trovoadas e risco de geada em áreas serranas. Já na Região Norte, pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas devem continuar em grande parte dos estados.

No Sul, a instabilidade avança nesta sexta-feira por áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No sábado, a chuva deve ficar mais concentrada no norte e leste do Paraná, enquanto outras áreas voltam a ter tempo mais estável. Há possibilidade de geada ao amanhecer na campanha gaúcha.

Na Região Norte, Roraima e Amazonas devem registrar chuva com trovoadas nesta sexta-feira. No sábado, a instabilidade continua em estados como Acre, Amazonas, Rondônia, Pará e Amapá. No Tocantins, a previsão é de tempo firme, poucas nuvens e temperaturas elevadas.