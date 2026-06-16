Espírito Santo terá tempo nublado com chuvas esparsas nesta terça

Nesta terça-feira, o Espírito Santo terá o dia marcado por muitas nuvens e poucas aberturas de sol, em todas as regiões do Estado, devido ao deslocamento de um sistema de baixa pressão atmosférica.

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Durante o dia, há previsão de chuvas esparsas, alternando com períodos de tempo mais estável.

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As temperaturas apresentam ligeiro declínio em razão da maior cobertura de nuvens e da influência do sistema atmosférico.

Previsão por regiões

Grande Vitória: muitas nuvens, chuva em alguns momentos; mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima 20 °C e máxima 28 °C.

muitas nuvens, chuva em alguns momentos; mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima 20 °C e máxima 28 °C. Região Sul: muitas nuvens e possibilidade de chuva; áreas baixas: 18 °C a 28 °C; áreas altas: 14 °C a 24 °C.

muitas nuvens e possibilidade de chuva; áreas baixas: 18 °C a 28 °C; áreas altas: 14 °C a 24 °C. Região Serrana: nuvens e chuva em alguns momentos; áreas baixas: 17 °C a 25 °C; áreas altas: 14 °C a 24 °C.

nuvens e chuva em alguns momentos; áreas baixas: 17 °C a 25 °C; áreas altas: 14 °C a 24 °C. Região Norte: nuvens predominam, chuva isolada; mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

nuvens predominam, chuva isolada; mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Região Noroeste: nuvens e chuva; áreas baixas: 18 °C a 28 °C; Mantenópolis e Alto Rio Novo: 14 °C a 26 °C.

nuvens e chuva; áreas baixas: 18 °C a 28 °C; Mantenópolis e Alto Rio Novo: 14 °C a 26 °C. Região Nordeste: tempo nublado com chuva em alguns momentos; mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

O sistema de baixa pressão mantém a atmosfera instável, com períodos curtos de sol intercalados por chuvas rápidas, típicas do clima tropical da região. A população deve ficar atenta às condições meteorológicas, especialmente em áreas mais suscetíveis a alagamentos ou ventos fortes.