Estado abre seleção para bolsas integrais em cursos técnicos

Quem deseja ingressar na área da saúde e construir uma carreira na enfermagem terá uma nova oportunidade em Vila Velha. O Senac-ES está ofertando 40 vagas para o curso Técnico em Enfermagem por meio da Bolsa Técnica Secti, programa do Governo do Estado que concede bolsas integrais para cursos técnicos de nível médio em instituições de ensino.

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As inscrições para o processo seletivo têm início nesta terça-feira (9) e devem ser realizadas pelos sites https://secti.es.gov.br/ ou https://selecaoaluno.es.gov.br/. O período de matrícula dos candidatos selecionados começa no dia 18 de junho.

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A seleção é destinada a candidatos que tenham concluído o ensino médio regular ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA/EM), incluindo certificados obtidos por meio do CEEJA ou ENCCEJA. Podem participar estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública de ensino ou na rede privada, desde que tenham sido bolsistas integrais durante todo o período.

De acordo com o gerente do Senac de Vila Velha, Vinicius Scardua Dellacqua, a oferta representa uma oportunidade importante para quem busca ingressar em uma das áreas com maior demanda por profissionais qualificados. “O curso Técnico em Enfermagem é uma porta de entrada para uma carreira essencial na área da saúde. Por meio da Bolsa Técnica Secti, conseguimos ampliar o acesso à educação profissional e contribuir para a formação de novos talentos que poderão atuar em hospitais, clínicas e demais serviços de saúde”, destaca.

Processo seletivo e início das aulas

As aulas terão início no segundo semestre letivo de 2026 e a seleção dos alunos será realizada em etapa única, por meio da análise do certificado de conclusão e do histórico escolar do ensino médio ou equivalente. O objetivo é garantir o acesso à formação técnica de qualidade e contribuir para a preparação de profissionais para atender às demandas do mercado de trabalho.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos do processo seletivo e consultar os editais disponíveis nos canais oficiais para obter mais informações sobre os critérios de participação e matrícula.