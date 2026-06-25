Família mobiliza doação de sangue para Leonardo Antônio

Uma campanha de doação de sangue mobiliza moradores de Cachoeiro de Itapemirim em favor de Leonardo Antônio Barreto Azevedo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O pedido foi divulgado nas redes sociais e reforça a importância da participação de doadores. A ação também pede que a população compartilhe a mensagem para ampliar o alcance da campanha.

Leia também: ACACCI promove campanha de doação de sangue no Dia Mundial do Doador

As doações devem ser realizadas no Hospital Santa Casa de Cachoeiro, indicado como local para atendimento aos doadores. Além disso, quem desejar mais informações pode entrar em contato pelo telefone (28) 2101-2123.

Serviço

Campanha: doação de sangue para Leonardo Antônio Barreto Azevedo

Local para doação: Hospital Santa Casa de Cachoeiro

Informações: (28) 2101-2123