Fapes libera R$ 200 mil para publicação de artigos científicos

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) lançou, nesta sexta-feira (19), a 3ª chamada do Edital Fapes nº 28/2025 – Publicação de Artigos Técnico-Científicos, iniciativa que apoia a divulgação de resultados de pesquisas desenvolvidas em instituições de ensino e pesquisa localizadas no Espírito Santo.

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As inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto de 2026, por meio do SigFapes. Nesta terceira chamada, serão disponibilizados R$ 200 mil para apoiar a publicação de artigos científicos em periódicos especializados, contribuindo para ampliar a visibilidade da produção científica capixaba e fortalecer a disseminação do conhecimento gerado no Estado.

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O edital tem investimento total de R$ 800 mil, provenientes do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec), distribuídos em quatro chamadas ao longo de sua vigência. A quarta e última oportunidade de submissão de propostas em 2026 está prevista para o período entre os meses de setembro e outubro.

Quem pode participar?

Podem submeter propostas pesquisadores que sejam o primeiro autor ou o autor responsável pela submissão do artigo científico. Também é necessário estar em atividade de pesquisa ou desenvolvimento inovador em Instituição de Ensino Superior e/ou Pesquisa localizada no Espírito Santo.

Os artigos submetidos devem apresentar resultados de pesquisas desenvolvidas no âmbito das instituições capixabas e atender aos demais critérios estabelecidos no edital.

Serviço:

Edital Fapes Nº 28/2025 – Publicação de Artigos Técnico-Científicos: clique aqui e acesse o edital

Prazo para as inscrições: até 25/05/2026

Site para inscrição: sigfapes.es.gov.br

Dúvidas sobre os editais: [email protected]