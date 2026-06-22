Municípios capixabas recebem caminhões-pipa para áreas rurais

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) realizou, nesta segunda-feira (22), a entrega de 13 caminhões-pipa para 12 municípios capixabas. A solenidade ocorreu em Cariacica e contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, prefeitos, deputados e outras autoridades.

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Foram beneficiados os municípios de Sooretama, Itarana, São Domingos do Norte, Viana, Alto Rio Novo, Laranja da Terra, Muniz Freire, São Mateus, Apiacá, Divino de São Lourenço, Brejetuba e Ecoporanga. O município de Viana recebeu duas unidades.

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Os veículos foram adquiridos com recursos provenientes de emendas parlamentares, totalizando um investimento de R$ 5,382 milhões. Cada caminhão-pipa teve custo de R$ 414 mil.

Apoio aos municípios e às comunidades rurais

Os caminhões-pipa serão utilizados em ações de abastecimento de água, atendimento a comunidades rurais, apoio à produção agropecuária e resposta a situações de estiagem, contribuindo para ampliar a capacidade operacional das prefeituras.

Durante a entrega, o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, destacou a importância dos equipamentos para o fortalecimento da infraestrutura dos municípios.

“Esses caminhões-pipa chegam para ampliar a capacidade de atendimento das prefeituras e garantir mais eficiência nas ações voltadas às comunidades rurais. Trata-se de um investimento importante que fortalece a infraestrutura municipal e oferece melhores condições para enfrentar períodos de escassez hídrica, além de apoiar os produtores rurais e as famílias que vivem no campo”, afirmou Bergoli.