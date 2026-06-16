Festival da Colheita movimenta Itapemirim na sexta (19) e sábado (20)

O município de Itapemirim sedia, nesta sexta-feira (19) e sábado (20), o Festival da Colheita para celebrar os resultados do projeto Arranjos Produtivos junto a agricultores familiares do entorno, envolvendo também produtores de Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Guarapari, Rio Novo do Sul e Piúma. Na região, o projeto realizado pela Assembleia Legislativa (Ales) fomenta a diversificação de culturas e a produção de acerola, uva, aroeira, maracujá, café, cacau, citrus, mandioca, pupunha e banana.

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O evento acontecerá na Praça Domingos Martins, mais conhecida como “Praça da Vila”, e contará com produtos da agroindústria, minicursos, aulas gastronômicas, apresentações musicais, ações em saúde, espaço para alimentação e até corrida de rua. Os visitantes poderão conferir variedade de cafés especiais, sorvete artesanal, mel, cachaças, atum, queijos e iogurtes, embutidos, biscoitos e bolos, doces cristalizados, polpa de frutas, temperos, sucos, geleias, entre outros.

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“Buscamos promover um espaço de convivência e interação entre produtores e consumidores, incentivando a valorização dos produtos locais, a geração de oportunidades de comercialização e a troca de conhecimentos entre agricultores, empreendedores e instituições ligadas ao desenvolvimento rural”, explica a secretária da Casa dos Municípios da Assembleia, Joelma Costalonga. O órgão é responsável por coordenar o Arranjos Produtivos, presente em 36 municípios capixabas.

“Teremos um culto ecumênico para proporcionar um momento de celebração e agradecimento a Deus pela confiança depositada no nosso trabalho e principalmente pela dedicação dos agricultores”, acrescenta Joelma Costalonga sobre a programação.

A realização é da Agência de Desenvolvimento do Turismo da Região da Costa e da Imigração (Adeturci) em parceria com a Assembleia Legislativa. O evento também conta com apoio do governo do Estado, da Prefeitura de Itapemirim, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

1ª Corrida do Festival da Colheita

Para quem gosta de evento esportivo, a programação da festa também conta com a 1ª Corrida do Festival da Colheita, que será realizada no sábado (20), com largada às 6 horas, na Igreja Católica central. O percurso é de 5 quilômetros. A recepção dos corredores está marcada para as 7h30, com café da manhã.

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Confira a programação

Sexta (19)

16h – Abertura dos estandes e praça de alimentação

16h até 20h – Minicursos de culinária com abacaxi (Senar) – Kelly Cristina Feitosa

18h – Abertura oficial do festival

18h30 – Show com Talyta Salucci

21h30 – Telão com Jogo do Brasil

23h – Encerramento

Sábado (20)