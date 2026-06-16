Festival da Colheita movimenta Itapemirim na sexta (19) e sábado (20)
Agricultores familiares de sete municípios da região vão celebrar os resultados do projeto Arranjos Produtivos; programação inclui venda de produtos, atrações culturais, minicursos e corrida de rua
O município de Itapemirim sedia, nesta sexta-feira (19) e sábado (20), o Festival da Colheita para celebrar os resultados do projeto Arranjos Produtivos junto a agricultores familiares do entorno, envolvendo também produtores de Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Guarapari, Rio Novo do Sul e Piúma. Na região, o projeto realizado pela Assembleia Legislativa (Ales) fomenta a diversificação de culturas e a produção de acerola, uva, aroeira, maracujá, café, cacau, citrus, mandioca, pupunha e banana.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento acontecerá na Praça Domingos Martins, mais conhecida como “Praça da Vila”, e contará com produtos da agroindústria, minicursos, aulas gastronômicas, apresentações musicais, ações em saúde, espaço para alimentação e até corrida de rua. Os visitantes poderão conferir variedade de cafés especiais, sorvete artesanal, mel, cachaças, atum, queijos e iogurtes, embutidos, biscoitos e bolos, doces cristalizados, polpa de frutas, temperos, sucos, geleias, entre outros.
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“Buscamos promover um espaço de convivência e interação entre produtores e consumidores, incentivando a valorização dos produtos locais, a geração de oportunidades de comercialização e a troca de conhecimentos entre agricultores, empreendedores e instituições ligadas ao desenvolvimento rural”, explica a secretária da Casa dos Municípios da Assembleia, Joelma Costalonga. O órgão é responsável por coordenar o Arranjos Produtivos, presente em 36 municípios capixabas.
“Teremos um culto ecumênico para proporcionar um momento de celebração e agradecimento a Deus pela confiança depositada no nosso trabalho e principalmente pela dedicação dos agricultores”, acrescenta Joelma Costalonga sobre a programação.
A realização é da Agência de Desenvolvimento do Turismo da Região da Costa e da Imigração (Adeturci) em parceria com a Assembleia Legislativa. O evento também conta com apoio do governo do Estado, da Prefeitura de Itapemirim, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).
1ª Corrida do Festival da Colheita
Para quem gosta de evento esportivo, a programação da festa também conta com a 1ª Corrida do Festival da Colheita, que será realizada no sábado (20), com largada às 6 horas, na Igreja Católica central. O percurso é de 5 quilômetros. A recepção dos corredores está marcada para as 7h30, com café da manhã.
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Confira a programação
- Sexta (19)
- 16h – Abertura dos estandes e praça de alimentação
- 16h até 20h – Minicursos de culinária com abacaxi (Senar) – Kelly Cristina Feitosa
- 18h – Abertura oficial do festival
- 18h30 – Show com Talyta Salucci
- 21h30 – Telão com Jogo do Brasil
- 23h – Encerramento
Sábado (20)
- 6h – Corrida do Festival da Colheita
- 7h30 – Recepção dos corredores
- 8h às 12h – Minicursos de culinária com abacaxi – Kelly Cristina Feitosa (Senar)
- 9h – Culto ecumênico em ação de graças pela colheita do projeto Arranjos Produtivos
- 10h – Abertura dos estandes
- 10h às 16h – Ação de Saúde da Prefeitura Municipal de Itapemirim
- 11h30 – Apresentação de voz e violão de Daniel Lial
- 13h às 17h – Minicursos de culinária com café – Kelly Cristina Feitosa (Senar)
- 14h – Apresentação de moda de viola de Ni e Guinho
- 19h30 – Aula-show com Tilápia – Chef Ariosto
- 21h – Show com Garotos Tradição
- 23h – Encerramento
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