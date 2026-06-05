Foragido apontado como líder do tráfico é preso em Guarapari

Um homem investigado por envolvimento com o tráfico de drogas foi preso na quinta-feira (4) durante uma operação realizada no bairro Village do Sol, em Guarapari. A ação foi conduzida por equipes da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado.

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Segundo informações da corporação, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido contra Luiz Cláudio Ferreira, conhecido pelos apelidos de “Claudinho” e “Orelha”.

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De acordo com os levantamentos realizados pelas forças de segurança, o investigado é apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. Ainda conforme a apuração policial, ele teria ligação com o grupo criminoso conhecido como BMD (Bonde Maria Dias).

As investigações também indicam que o suspeito atuaria na articulação de atividades criminosas em uma rede interestadual, mantendo ligação com integrantes do Comando Vermelho, no estado do Rio de Janeiro.

Com base nas informações de inteligência, a equipe realizou diligências na região de Village do Sol e localizou o investigado. Após ser informado sobre a ordem judicial, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à unidade policial responsável para os procedimentos legais.