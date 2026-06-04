Frio deve aumentar com queda de até 5°C no Espírito Santo, alerta Inmet

Para o Espírito Santo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de declínio de temperatura com grau de severidade classificado como perigo potencial. O alerta começou à 0h desta quinta-feira (4) e segue válido até as 12h de sábado (6).

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De acordo com o comunicado, a queda prevista varia entre 3°C e 5°C. Apesar de o risco ser considerado leve, a mudança no tempo pode exigir atenção, sobretudo de pessoas mais sensíveis ao frio.

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O Inmet orienta que a população acompanhe os avisos oficiais e adote cuidados básicos durante o período de queda nas temperaturas. Em caso de necessidade, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

O alerta reforça a importância de atenção às condições climáticas nos próximos dias, principalmente durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, quando a sensação de frio tende a ser mais intensa.