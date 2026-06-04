Veja como fica o tempo no Espírito Santo nesta quinta-feira (4)

O padrão de ventos costeiros deve influenciar o tempo no Espírito Santo nesta quinta-feira (4). A previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva rápida e de baixa intensidade em áreas do litoral capixaba e da Região Sul. Nas demais regiões do estado, o sol aparece entre nuvens e não há expectativa de chuva.

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Na Grande Vitória, o dia será marcado por muitas nuvens e possibilidade de precipitações rápidas em alguns períodos. As temperaturas variam entre 19°C e 30°C. Em Vitória, os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de 29°C.

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A Região Sul também terá muitas nuvens ao longo do dia, com chance de chuva passageira em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 19°C e 32°C. Já nas áreas mais altas, a mínima prevista é de 16°C, com máxima de 25°C.

Na Região Serrana, o tempo permanece mais estável. A previsão aponta poucas nuvens e ausência de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia de 18°C a 28°C. Nas regiões mais altas, os termômetros devem marcar entre 16°C e 27°C.

O cenário também será de tempo firme nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste do estado. Nessas áreas, o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva.

Na Região Norte, a temperatura varia entre 21°C e 32°C. No Noroeste, os municípios das áreas menos elevadas terão mínima de 20°C e máxima de 32°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros devem oscilar entre 19°C e 29°C.

Já na Região Nordeste, a previsão indica poucas nuvens durante o dia, com temperaturas entre 20°C e 31°C.