Grave acidente entre motos deixa dois mortos e um ferido no ES
De acordo com a Polícia Militar, a colisão ocorreu após um dos motociclistas invadir a contramão.
Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou dois mortos e um ferido na madrugada deste domingo (14), no bairro Cidade Continental, na Serra.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As vítimas fatais tinham 21 e 22 anos. Um terceiro envolvido, de 25 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o seu estado de saúde.
De acordo com a Polícia Militar, a colisão ocorreu após um dos motociclistas invadir a contramão. Ele seguia em uma das vias da região quando atingiu frontalmente a outra motocicleta, que trafegava no sentido Novo Horizonte x Manguinhos.
Quando os policiais chegaram ao local, encontraram um dos condutores caído na pista, já sem sinais vitais. A segunda vítima morreu dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros durante o socorro. Até o momento, não foi possível confirmar se ela conduzia a outra motocicleta ou se estava na garupa.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória.
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