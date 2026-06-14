Grave acidente entre motos deixa dois mortos e um ferido no ES

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou dois mortos e um ferido na madrugada deste domingo (14), no bairro Cidade Continental, na Serra.

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As vítimas fatais tinham 21 e 22 anos. Um terceiro envolvido, de 25 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, a colisão ocorreu após um dos motociclistas invadir a contramão. Ele seguia em uma das vias da região quando atingiu frontalmente a outra motocicleta, que trafegava no sentido Novo Horizonte x Manguinhos.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram um dos condutores caído na pista, já sem sinais vitais. A segunda vítima morreu dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros durante o socorro. Até o momento, não foi possível confirmar se ela conduzia a outra motocicleta ou se estava na garupa.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória.