Guarda Municipal de Anchieta recebe 25 kits do TASER 10 e reforça atuação nas ruas

A Prefeitura de Anchieta entregou, nesta segunda-feira (22), 25 kits do TASER 10 à Guarda Municipal, ampliando a capacidade operacional da corporação e fortalecendo as ações de segurança pública no município.

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O TASER 10 é um equipamento de incapacitação neuromuscular de menor potencial ofensivo, utilizado por forças de segurança em diversos países. A tecnologia permite a contenção de indivíduos em situações de risco de forma mais segura e eficiente, reduzindo a necessidade do uso de meios mais agressivos e preservando a integridade física dos envolvidos.

Com a chegada dos novos equipamentos, a Guarda Municipal passa a contar com mais recursos para atuar em ocorrências de maior complexidade, dentro de uma política de modernização e valorização da corporação.

Segundo o prefeito de Anchieta, Leonardo Antônio Abrantes, o investimento representa mais um avanço no fortalecimento da segurança pública municipal.

“Estamos investindo em equipamentos modernos, treinamento e tecnologia para oferecer melhores condições de trabalho aos nossos agentes e mais segurança à população. O TASER 10 amplia as alternativas de atuação da Guarda Municipal e reforça nosso compromisso com uma segurança pública cada vez mais profissional e eficiente”, destacou.

O secretário municipal de Segurança, Wander Nogueira, ressaltou que a entrega integra um conjunto de ações desenvolvidas pela administração municipal para fortalecer a estrutura da Guarda, por meio de investimentos contínuos em capacitação, inovação e modernização dos serviços prestados à população.

A aquisição dos 25 kits reafirma o compromisso da Prefeitura de Anchieta em investir em tecnologia e em oferecer uma segurança pública cada vez mais preparada para atender as demandas da comunidade.