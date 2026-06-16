Homem de 61 anos condenado por homicídio é preso em local de trabalho no ES

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (16), um mandado de prisão contra um homem de 61 anos condenado por homicídio qualificado. A ação foi realizada por equipes do 12º Distrito Policial da Serra, no bairro São Diogo I.

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A ordem de prisão foi expedida pela 4ª Vara Criminal de Cariacica após o trânsito em julgado do processo. O condenado recebeu pena de 17 anos e seis meses de reclusão em regime fechado por homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de meio cruel.

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Durante as diligências, os policiais civis localizaram o homem em seu local de trabalho, uma distribuidora situada no bairro São Diogo I. Após a confirmação da identidade, ele foi informado sobre a decisão judicial e encaminhado ao 12º Distrito Policial para os procedimentos legais.

Concluídos os trâmites de praxe, o detido foi transferido para o sistema prisional. Ele permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena imposta pela sentença.