Homem de 61 anos condenado por homicídio é preso em local de trabalho no ES
Polícia Civil prendeu na Serra um homem de 61 anos condenado a 17 anos e seis meses de prisão por homicídio qualificado.
A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (16), um mandado de prisão contra um homem de 61 anos condenado por homicídio qualificado. A ação foi realizada por equipes do 12º Distrito Policial da Serra, no bairro São Diogo I.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ordem de prisão foi expedida pela 4ª Vara Criminal de Cariacica após o trânsito em julgado do processo. O condenado recebeu pena de 17 anos e seis meses de reclusão em regime fechado por homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de meio cruel.
Leia mais: Corpo localizado em mata de Afonso Cláudio pode ser de mulher desaparecida
Durante as diligências, os policiais civis localizaram o homem em seu local de trabalho, uma distribuidora situada no bairro São Diogo I. Após a confirmação da identidade, ele foi informado sobre a decisão judicial e encaminhado ao 12º Distrito Policial para os procedimentos legais.
Concluídos os trâmites de praxe, o detido foi transferido para o sistema prisional. Ele permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena imposta pela sentença.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726