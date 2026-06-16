Homem de 76 anos condenado por estupro de vulnerável é preso no ES
Homem de 76 anos condenado a mais de 22 anos de prisão por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil.
A Polícia Civil cumpriu, na tarde de segunda-feira (15), um mandado de prisão contra um homem de 76 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia de Polícia de Sooretama.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Morador de Sooretama, o condenado recebeu uma pena superior a 22 anos de reclusão. O mandado de prisão foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Linhares.
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Segundo a Polícia Civil, o homem compareceu à Delegacia de Polícia de Sooretama, onde os investigadores deram cumprimento à ordem judicial.
Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. Em seguida, os policiais realizaram a transferência do condenado para o Complexo Prisional de Xuri, em Vila Velha.
O homem permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena determinada na sentença.
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