Jovens Valores abre milheres vagas de estágio no ES

Estudantes dos ensinos Médio, Técnico e Superior que buscam ingressar no mercado de trabalho podem encontrar no Programa Jovens Valores uma oportunidade de adquirir experiência profissional no serviço público. Coordenada pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), a iniciativa contempla mais de 70 formações e disponibiliza vagas de estágio em órgãos estaduais distribuídos por diferentes regiões do Espírito Santo.

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As inscrições para compor a primeira lista de candidatos seguem abertas até o dia 1º de julho e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do programa – www.jovensvalores.es.gov.br. Nesta edição, estão previstas 3.292 vagas de estágio em órgãos do Poder Executivo Estadual, com mais de 2.000 oportunidades já disponíveis para contratação imediata.

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Oportunidades em diferentes áreas

Entre os cursos com maior demanda dos órgãos estaduais estão Administração, Comunicação Social, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Farmácia e Agronomia. O programa também contempla estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, História, Pedagogia e Serviço Social, além de diversos cursos técnicos, como Informática, Logística, Marketing, Edificações e Serviços Públicos.

A subgerente de Programas de Estágio e Trainee da Seger, Karla Medeiros, reforça que o programa atende uma diversidade de perfis e áreas de formação.

“Muitas vezes os estudantes acreditam que o programa contempla apenas cursos mais tradicionais ou áreas específicas da administração pública, mas a realidade é bem diferente. O Jovens Valores reúne oportunidades para estudantes do ensino médio, de cursos técnicos e de diversas graduações. Há oportunidades para muito mais perfis de estudantes do que a maioria imagina, por isso é importante que todos consultem o edital e verifiquem se atendem aos requisitos para participar”, afirmou.

Estágio perto de onde o estudante mora ou estuda

Outro diferencial do Jovens Valores é a abrangência territorial. Durante a inscrição, os estudantes podem indicar até cinco municípios onde têm interesse em estagiar, ampliando as possibilidades de encaminhamento para vagas compatíveis com seu perfil.

“O programa busca aproximar estudantes de diferentes regiões do Espírito Santo da experiência profissional no serviço público. Ao permitir que os candidatos indiquem os municípios de interesse, ampliamos as possibilidades de conexão entre os talentos em formação e as necessidades dos órgãos estaduais”, destacou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

O estágio possui carga horária de 20 horas semanais e oferece bolsa mensal e auxílio-transporte. Os valores da bolsa variam conforme o nível de ensino do estudante: R$ 865,21 para o Ensino Médio, R$ 937,30 para o Ensino Técnico e R$ 1.081,51 para o Ensino Superior.

Para participar do Jovens Valores, é necessário ter no mínimo 16 anos, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino. Os estudantes que se inscreverem até 1º de julho integrarão a primeira lista de candidatos do programa, que tem prioridade nos processos de seleção para as vagas ofertadas pelos órgãos estaduais.

Após esse prazo, as inscrições continuarão abertas para composição da segunda lista, que poderá ser consultada quando não houver candidatos aptos disponíveis na lista principal. Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site www.jovensvalores.es.gov.br.