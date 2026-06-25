Vitória abre inscrições para cursos gratuitos de tecnologia e indústria

Quem busca uma oportunidade de qualificação profissional para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho já pode se preparar. A Prefeitura de Vitória abre, nesta sexta-feira (26), às 17 horas, as pré-inscrições para quatro cursos gratuitos de qualificação profissional pelo portal VixCursos. Os cusos são ofertados por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-ES).

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Ao todo, serão disponibilizadas 114 vagas, distribuídas entre os cursos de NR10 – Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade, Programação em Linguagem Python, JavaScript Essentials 1 e Mecânico de Motores Ciclo Diesel. As capacitações serão realizadas entre os meses de julho e novembro deste ano, dentro do Programa de Gratuidade do Senai, por meio do acordo de cooperação firmado com o município.

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Para o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, a iniciativa amplia as oportunidades de formação em áreas com demanda crescente por profissionais qualificados.

“Investir em qualificação profissional é abrir portas para novas oportunidades de emprego, geração de renda e crescimento pessoal. Esses cursos foram escolhidos considerando as demandas atuais do mercado e representam uma excelente oportunidade para quem deseja atualizar conhecimentos ou iniciar uma nova trajetória profissional”, destaca o secretário.

É importante que os interessados observem atentamente os pré-requisitos exigidos para a formação durante o processo de pré-inscrição. Mesmo após o preenchimento das vagas, a orientação é que os interessados realizem a pré-inscrição como suplentes, já que podem surgir novas oportunidades durante o período de confirmação das matrículas.

Após a pré-inscrição no Vix Cursos, os candidatos serão convocados e deverão comparecer presencialmente para fazer matrícula no Senai-ES, apresentando documento de identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência atualizado e, quando necessário, documentação que comprove experiência ou atuação profissional na área.

Cursos

Os cursos de Programação em Linguagem Python e JavaScript Essentials 1 são voltados para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar no setor de tecnologia, desenvolvendo competências relacionadas à lógica de programação, criação de aplicações, automação de processos e desenvolvimento de soluções digitais, habilidades cada vez mais valorizadas por empresas de diversos segmentos.

Já os cursos de NR10 Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade e Mecânico de Motores Ciclo Diesel atendem à crescente necessidade de mão de obra qualificada nos setores industrial, elétrico e de manutenção automotiva. As capacitações contribuem para o desenvolvimento de conhecimentos técnicos e práticos, preparando os participantes para atuar com segurança, eficiência e maior competitividade em áreas que oferecem boas oportunidades de inserção e crescimento profissional.

Serviço

Pré-inscrições: sexta-feira (26), às 17h, pelo Vix Cursos (https://vixcursos.vitoria.es.gov.br/).

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade

Vagas: 24

Período: 06/07/2026 a 17/07/2026

Carga horária: 40 horas

Horário: das 18h às 22h

Local: Senai Beira-Mar

Pré-requisito: idade mínima de 18 anos, 5º ano do Ensino Fundamental e curso ou experiência profissional na área de elétrica.

Programação em Linguagem Python

Vagas: 30

Período: 13/07/2026 a 20/08/2026

Carga horária: 80 horas

Horário: das 18h30 às 22h

Local: Senai Porto

Pré-requisito: idade mínima de 14 anos e 9º ano do Ensino Fundamental

JavaScript Essentials 1

Vagas: 30

Período: 13/07/2026 a 21/08/2026

Carga horária: 100 horas

Horário: das 13h30 às 17h30

Local: Senai Porto

Pré-requisito: idade mínima de 16 anos, Ensino Médio completo e conhecimentos básicos de informática e lógica de programação

Mecânico de Motores Ciclo Diesel