Marcelo Santos projeta bancada de até 4 deputados federais e 8 estaduais

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e dirigente estadual do União Brasil, Marcelo Santos, reuniu nesta quarta-feira (10) os pré-candidatos da legenda aos cargos de deputado estadual e deputado federal. O encontro, realizado durante um café da manhã, contou com a participação de cerca de 50 pessoas, entre postulantes e lideranças políticas de diversas regiões do Estado.

A reunião marcou o início das articulações do partido para as eleições de 2026 e teve como objetivo alinhar estratégias, fortalecer o grupo político e apresentar orientações sobre o cenário eleitoral.

Segundo Marcelo Santos, o União Brasil trabalha com a expectativa de ampliar sua representatividade nas próximas eleições. A projeção da legenda é eleger entre dois e três deputados federais e conquistar quatro cadeiras na Assembleia Legislativa. Com a formação da Federação União Progressista (UP), composta pelo União Brasil e pelo PP, a expectativa é alcançar uma bancada entre seis e oito deputados estaduais.

“O cenário é competitivo, mas temos um grupo forte e organizado. Cada liderança tem um papel importante na construção desse projeto”, afirmou Marcelo Santos.

Atualmente, o partido conta com 25 pré-candidatos no Espírito Santo. Além das discussões políticas, o encontro também teve caráter técnico. O advogado Marcelo Nunes, especialista em Direito Eleitoral, participou da programação e apresentou orientações sobre a legislação e as regras que irão nortear o processo eleitoral.

Marcelo Santos destacou ainda que mantém diálogo permanente com a direção nacional do partido e com a coordenação da federação em Brasília para alinhar as estratégias da sigla no Estado. A primeira convenção estadual da Federação União Progressista está prevista para o próximo dia 20.

O evento também contou com a presença do ex-governador Renato Casagrande, que defendeu a importância da construção de uma base parlamentar sólida para garantir sustentação política às ações do Poder Executivo.

Recém-filiado ao União Brasil, o deputado federal Messias Donato avaliou que o partido tem potencial para ampliar sua presença tanto na Câmara dos Deputados quanto na Assembleia Legislativa.

“Quero contribuir para o fortalecimento do União Brasil. É um partido que cresce nacionalmente e acredito que teremos uma das maiores bancadas estadual e federal”, declarou.

A pré-candidata Cláudia Lemos ressaltou a importância de ampliar a participação feminina nos espaços de decisão política e afirmou que a condução do partido foi um dos fatores que motivaram sua adesão ao projeto.

“É uma chapa competitiva, mas também uma oportunidade de fortalecer a participação das mulheres e construir um grupo político sólido”, destacou.

Com a reunião, o União Brasil dá os primeiros passos na organização de sua estratégia eleitoral para 2026, buscando consolidar candidaturas, ampliar sua base de apoio e fortalecer a atuação da federação no Espírito Santo.