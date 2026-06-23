Ministério Adoração e Vida se apresenta na Festa de São Pedro

A Festa de São Pedro 2026, principal celebração religiosa de Cachoeiro de Itapemirim, contará com a participação do Ministério Adoração e Vida, grupo que há mais de duas décadas desenvolve um trabalho de evangelização por meio da música e se tornou uma das referências da música católica no Brasil.

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Liderado pelo cantor e compositor Walmir Alencar, o ministério construiu uma trajetória marcada pela presença em encontros de evangelização, congressos, retiros e eventos católicos realizados em diferentes regiões do país. Suas músicas são amplamente conhecidas entre os fiéis e seguem presentes na rotina de grupos de oração, comunidades e movimentos da Igreja.

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Canções como “Hoje Livre Sou”, “Abraço de Pai”, “Restaura a Nossa Casa” e “Vem Espírito Santo” atravessaram gerações e continuam sendo cantadas em celebrações e momentos de espiritualidade. A identificação do público com essas composições faz da apresentação uma das mais aguardadas da programação da Festa de São Pedro.

A coordenadora estadual da Renovação Carismática Católica (RCC), Maria Helena Bizio, destacou a importância da participação do ministério na celebração do padroeiro de Cachoeiro.

“O Ministério Adoração e Vida possui uma história muito bonita de evangelização através da música. Suas canções ajudaram muitas pessoas a se aproximarem de Deus e continuam sendo instrumentos de oração em nossos grupos e comunidades. Recebê-los na Festa de São Pedro é motivo de alegria para toda a Diocese e para a Renovação Carismática Católica”, afirmou.

Segundo Maria Helena, a expectativa é de que a apresentação proporcione um momento de comunhão e renovação espiritual para os participantes.

“Será uma oportunidade para que os fiéis vivam uma experiência de fé por meio da música, da oração e da fraternidade. Estamos preparando tudo com muito carinho e convidamos as famílias, os grupos de oração e toda a comunidade para participarem conosco desta celebração”, disse.

A notícia da participação do grupo também foi recebida com entusiasmo por fiéis que acompanham a trajetória do ministério há anos.

A agente pastoral Luciana Martins, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, conta que as músicas do Adoração e Vida fizeram parte de momentos importantes de sua caminhada na Igreja.

“Eu acompanho o ministério desde a adolescência. Muitas músicas marcaram retiros, encontros e momentos de oração da minha vida. Quando soube que eles viriam para a Festa de São Pedro, fiquei muito feliz. É uma oportunidade que muitas pessoas esperavam há anos”, relatou.

O servidor público André Ribeiro afirma que o grupo possui um repertório conhecido por diferentes gerações de católicos.

“As canções do Adoração e Vida fazem parte da história de muitos grupos de oração. São músicas que continuam atuais e que ajudam as pessoas a rezarem. Tenho certeza de que será uma noite de muita participação e emoção para os fiéis”, comentou.

Já a aposentada Maria das Graças Ferreira destaca a importância do ministério para a evangelização.

“São músicas que ouvimos há muitos anos e que continuam tocando o coração das pessoas. Muitas delas nos acompanham nas missas, nos encontros e também dentro de casa. Será muito bonito receber o grupo novamente em Cachoeiro”, disse.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, a presença do Ministério Adoração e Vida reforça o caráter religioso da celebração e fortalece uma tradição que faz parte da identidade do município.

“A Festa de São Pedro é uma das manifestações religiosas mais importantes de Cachoeiro de Itapemirim. A participação do Ministério Adoração e Vida valoriza ainda mais essa programação e atende a uma expectativa de muitos fiéis que acompanham o trabalho do grupo ao longo dos anos”, afirmou.

Segundo o secretário, a parceria entre a Prefeitura e a Diocese busca oferecer uma estrutura adequada para acolher os participantes.

“Estamos trabalhando em conjunto para garantir toda a organização necessária, com apoio nas áreas de segurança, trânsito, saúde e infraestrutura. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para que todos possam viver esse momento de fé e devoção”, ressaltou.

A apresentação acontecerá no dia 28 de junho, dentro da programação da Festa de São Pedro 2026, que tem como tema “Com Pedro, seguir Cristo”. A celebração contará ainda com a tradicional novena em honra ao padroeiro, procissão, missas, momentos de oração e atividades de confraternização, reunindo fiéis de diversas paróquias da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Programação

SEXTA-FEIRA – 19/06

1º Dia da Novena

19h30min – Missa presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa, CP

Responsáveis: Seminário Maior São João Maria Vianney / Seminário Bom Pastor

SÁBADO – 20/06

2º Dia da Novena

19h – Missa presidida pelo Pe. José Carlos Ferreira da Silva

Responsável: Paróquia Nosso Senhor dos Passos

20h – 26º Encontro Cachoeirense de Corais

DOMINGO – 21/06

3º Dia da Novena

19h – Missa presidida pelo Pe. Evaldo Praça Ferreira

Responsável: Paróquia Nossa Senhora das Graças

SEGUNDA-FEIRA – 22/06

4º Dia da Novena

19h30min – Missa presidida pelo Fr. Rildo Fonseca de Lima, OAR

Responsável: Paróquia Nossa Senhora da Consolação

TERÇA-FEIRA – 23/06

5º Dia da Novena

19h30min – Missa presidida pelo Pe. Paulo Sérgio Mourão

Responsável: Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria

QUARTA-FEIRA – 24/06

6º Dia da Novena

19h30min – Missa presidida pelo Pe. Bruno Sá Rangel

Responsável: Paróquia Santíssimo Sacramento da Eucaristia

QUINTA-FEIRA – 25/06

7º Dia da Novena

19h30min – Missa presidida por Dom Tarcísio Scaramussa

Responsável: Paróquia São Filipe

SEXTA-FEIRA – 26/06

8º Dia da Novena

19h30min – Missa presidida pelo Pe. Wosley Guimarães Pansini

Responsável: Paróquia Nossa Senhora da Penha

SÁBADO – 27/06

9º Dia da Novena

19h – Missa presidida pelo Pe. Josimar Azevedo Pirovani

Responsável: Paróquia São Sebastião

DOMINGO – 28/06

Vigília dos Santos Pedro e Paulo, Apóstolos

15h – Procissão com a Imagem de São Pedro, saindo da Catedral em direção ao Grêmio Santo Agostinho.

Em seguida, missa com o Bispo Diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP.

18h – Show com Ministério Adoração e Vida

SEGUNDA-FEIRA – 29/06

Dia de São Pedro

09h – Missa presidida pelo Pe. Bruno Sá Rangel

Responsável: Paróquia São Pedro – Catedral

18h30min – Missa presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa, CP

Em seguida, Procissão Luminosa com a Imagem de São Pedro.

Responsável: Paróquia São Pedro – Catedral