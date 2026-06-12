Muniz Freire decreta Situação de Emergência após forte tempestade com granizo

A Prefeitura de Muniz Freire decretou Situação de Emergência nas áreas atingidas pela forte tempestade registrada no último dia 1º de junho. O fenômeno climático, classificado como Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), provocou diversos danos em comunidades rurais do município, especialmente na região do Distrito de Itaici.

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De acordo com levantamentos da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, a tempestade teve início por volta das 18 horas, com um volume aproximado de 20 milímetros de chuva em apenas 15 minutos, acompanhada de queda de granizo, enxurradas, destelhamento de residências, queda de árvores e prejuízos significativos à produção agrícola.

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As localidades mais afetadas foram Guaribu, Sossego do Guaribu e São Domingos, no distrito de Itaici, além das comunidades de Barra da Floresta, Ponte do Laje e Cristal.

Os maiores impactos foram registrados nas lavouras cafeeiras, principal atividade econômica da região. Em diversas propriedades rurais, houve destruição parcial e, em alguns casos, total da área foliar das plantas, além da quebra de ramos produtivos e perda significativa de frutos em fase de maturação.

Segundo a Defesa Civil, os danos comprometem não apenas a safra atual, mas também o potencial produtivo da próxima colheita, afetando diretamente a renda de dezenas de famílias agricultoras.

Com a decretação da Situação de Emergência, o município poderá mobilizar todos os órgãos públicos para ações de resposta, assistência às famílias afetadas, recuperação das áreas atingidas e reconstrução dos locais danificados. O decreto também autoriza a convocação de voluntários e a realização de campanhas para arrecadação de recursos destinados ao atendimento da população.

A medida tem validade de 180 dias e permitirá maior agilidade na adoção de providências emergenciais, visando minimizar os impactos causados pelo evento climático e garantir o apoio necessário às comunidades atingidas.

Na tarde de quinta-feira (11), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Aquicultura, em parceria com o Incaper, divulgaram o balanço do impacto financeiro causado pelas chuvas de granizo aos produtores rurais, que supera R$ 9,5 milhões. Equipes da Secretaria de Assistência Social atuaram nas repostas emergenciais, doando colchões, cobertores, kits de limpeza e telhas para as famílias afetadas.