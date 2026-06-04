Novos trechos de asfalto são entregues em Jacu e São Brás
As obras integram o conjunto de investimentos realizados pelo Governo do Estado para fortalecer a infraestrutura rural capixaba.
Moradores das comunidades de Jacu e São Brás, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, celebraram a entrega de novos trechos de pavimentação rural. A conquista é resultado da articulação do deputado estadual Allan Ferreira junto ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em parceria com lideranças locais e o município.
A agenda contou com a presença do deputado estadual Allan Ferreira, do secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, da secretária municipal Ednalva Marin e de Markin Gava, que representaram o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, e o vice-prefeito Júnior Corrêa. Também participaram o prefeito de Jerônimo Monteiro, José Valério, os vereadores Marcos Coelho e Brás Zagotto, além do presidente da Associação de Moradores de Jacu, Rogério Marabotti, e diversas lideranças comunitárias da região.
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Durante o encontro, Allan Ferreira destacou a importância dos investimentos em infraestrutura para fortalecer as comunidades rurais, melhorar a mobilidade e garantir melhores condições para quem vive e produz no campo.
“Cada quilômetro de asfalto representa mais qualidade de vida, mais segurança, mais desenvolvimento e melhores condições para o escoamento da produção agrícola. Fico muito feliz em participar de mais essa conquista para Jacu e São Brás. São investimentos que valorizam o interior e reconhecem a importância de quem ajuda a movimentar a economia da nossa região”, afirmou o parlamentar.
O deputado também destacou uma nova demanda apresentada pelas lideranças locais durante a agenda: a pavimentação do trecho que pode interligar a comunidade de Jacu ao distrito de Oriente, no município de Jerônimo Monteiro.
“Essa é uma reivindicação muito importante apresentada pela comunidade. A ligação entre Jacu e Oriente pode representar mais integração regional, facilitar o deslocamento das pessoas e fortalecer ainda mais a atividade produtiva local. Vamos trabalhar para buscar apoio e viabilidade para esse projeto”, acrescentou Allan Ferreira.
O secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, ressaltou que os investimentos em estradas rurais são fundamentais para fortalecer o setor agropecuário e impulsionar o desenvolvimento do interior capixaba.
“Infraestrutura é uma das ferramentas mais importantes para manter o produtor competitivo. Estradas de qualidade reduzem custos, facilitam o transporte da produção e garantem mais segurança para as famílias. O Governo do Estado tem investido fortemente na melhoria da malha viária rural porque entende a importância estratégica do campo para a economia capixaba”, destacou.
Representando a comunidade, o presidente da Associação de Moradores de Jacu, Rogério Marabotti, agradeceu às lideranças envolvidas e destacou o impacto das obras para a população local.
“Essa é uma conquista muito aguardada pela nossa comunidade. O asfalto traz mais conforto, segurança e valoriza toda a região. Em nome dos moradores, agradeço a todos que acreditaram nessa demanda e ajudaram a transformar esse sonho em realidade. Aproveitamos também a oportunidade para apresentar o pedido da ligação entre Jacu e Oriente, uma obra muito desejada pelos moradores e produtores rurais”, declarou.
As obras integram o conjunto de investimentos realizados pelo Governo do Estado para fortalecer a infraestrutura rural capixaba, promovendo mais desenvolvimento econômico, mobilidade e qualidade de vida para as comunidades do interior.
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