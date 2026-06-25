Operação Cavalo de Aço flagra 16 condutores sem habilitação no ES

Uma operação de trânsito realizada na noite dessa terça-feira (23), em Cariacica, flagrou 16 pessoas conduzindo veículos sem possuir habilitação. A ação teve foco principal em motocicletas e integrou a operação Cavalo de Aço.

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A fiscalização reuniu equipes do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT).

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Ao todo, os agentes lavraram 139 autos de infração por irregularidades previstas na legislação de trânsito. Entre as condutas registradas, está a infração gravíssima de dirigir sem habilitação, que prevê multa de R$ 880,41.

Durante a operação, dois condutores também se recusaram a fazer o teste do etilômetro, conhecido como bafômetro. Com isso, eles foram autuados com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Nesses casos, a legislação prevê multa de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

A fiscalização também identificou outras irregularidades. Entre elas, uso de calçado inadequado, capacete sem viseira, licenciamento vencido e equipamento obrigatório ineficiente.

No total, os agentes abordaram 318 veículos durante a ação. Desse número, 287 eram motocicletas, 18 eram carros e 13 eram veículos de transporte por aplicativo ou táxis.

As equipes ainda realizaram 63 testes de etilômetro passivo. Ao fim da operação, três veículos foram removidos ao pátio do Detran|ES.

A operação Cavalo de Aço teve como objetivo reforçar a segurança viária e coibir práticas que aumentam o risco de acidentes nas vias.