Orquestra Sinfônica Jovem da Sedu fez estreia oficial em Vitória
A apresentação marcou uma nova etapa do grupo.
A Secretaria da Educação (Sedu) realizou, nessa terça-feira (23), a estreia oficial da Orquestra Sinfônica Jovem Música na Rede, no Theatro Carlos Gomes, em Vitória. A apresentação marcou uma nova etapa do grupo, que passou a atuar com formação sinfônica, após período como Camerata Jovem, composta por instrumentos de cordas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa integra as ações do Programa Música na Rede, desenvolvido pela Sedu em parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” (Fames) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). Por meio do programa, estudantes da Rede Estadual participam de formações musicais e grupos de referência, com vivências em diferentes linguagens, como banda, orquestra e coro.
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Para a secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, a estreia representa o fortalecimento das ações de formação artística desenvolvidas com estudantes da Rede Estadual. “A estreia da Orquestra Sinfônica Jovem Música na Rede mostra o resultado de um trabalho contínuo de formação, dedicação e acompanhamento dos nossos estudantes. É uma oportunidade de ampliar o acesso à música, valorizar a trajetória dos jovens e fortalecer a presença da arte na educação pública capixaba”, destacou a secretária.
A formação sinfônica da Orquestra Jovem é resultado de um processo iniciado em 2018, com a base formada pelos instrumentos de cordas. Com a incorporação dos naipes de madeiras, metais e percussão, o grupo passou a contar com formação instrumental completa. Antes da estreia oficial no Theatro Carlos Gomes, os jovens músicos realizaram uma pré-estreia no Parque Moscoso.
O concerto contou com repertório formado por obras de compositores nacionais e internacionais. Entre as peças apresentadas estiveram “Finlandia, Op. 26”, de Jean Sibelius; “Aleluia”, do oratório “O Messias”, de Georg Friedrich Handel; trechos da “Sinfonia nº 9”, de Ludwig van Beethoven; da “Sinfonia nº 9 – Do Novo Mundo”, de Antonín Dvořák; e o “Concerto para Viola em Sol Maior”, de Georg Philipp Telemann.
A programação também incluiu obras brasileiras, como “O Trenzinho do Caipira”, das “Bachianas Brasileiras nº 2”, de Heitor Villa-Lobos, além de arranjos do maestro Duda, compositor pernambucano reconhecido por sua atuação em gêneros como frevo e choro.
A apresentação contou, ainda, com a participação da Orquestra Escola Música na Rede e recepção musical com o Quarteto de Fagotes, no hall do teatro.
Com a estreia oficial, a Orquestra Sinfônica Jovem Música na Rede inicia uma nova fase de atuação, ampliando as experiências de formação musical dos estudantes da Rede Estadual e fortalecendo as ações do Programa Música na Rede.
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