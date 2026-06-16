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Pacotuba e Burarama recebem campanha de vacinação gratuita contra raiva

Ação acontece das 8h às 11h30, com pontos fixos após atendimento itinerante, garantindo maior cobertura vacinal.

vacinação antirrábica em Pacotuba e Burarama
Foto: Divulgação/PMCI

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Vigilância Ambiental, realizará neste sábado (20) mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal nos distritos de Pacotuba e Burarama.

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Após o atendimento realizado pelas equipes itinerantes nas áreas rurais, a vacinação será disponibilizada em pontos fixos para facilitar o acesso da população e ampliar a cobertura vacinal de cães e gatos. A ação acontecerá das 8h às 11h30 e será totalmente gratuita.

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Os moradores poderão levar seus animais para vacinação nos seguintes locais:

  • Unidade de Saúde de Pacotuba;
  • Unidade de Saúde de Burarama;
  • Praça Central de Burarama.

A vacina é indicada para cães e gatos a partir de três meses de idade. Para garantir a segurança durante o atendimento, os animais devem ser conduzidos por pessoas maiores de idade. Quem possuir cartão de vacinação do pet deve apresentá-lo no momento da imunização. Caso o animal ainda não tenha o documento, um novo cartão será fornecido pela equipe da Vigilância Ambiental.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação anual é a principal forma de prevenção contra a raiva, uma doença grave, sem cura e que pode ser transmitida aos seres humanos. A imunização protege os animais, contribui para a saúde pública e ajuda a manter a comunidade livre da circulação do vírus.

A Vigilância Ambiental orienta os moradores dos distritos a aproveitarem a oportunidade para manter a vacinação dos seus animais em dia e reforçar a proteção de toda a família.

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