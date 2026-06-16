Prefeitura de Cachoeiro amplia frota para fortalecer saúde básica

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim segue investindo na qualificação dos serviços de saúde e no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS). Como parte desse compromisso, foram adquiridos cinco novos veículos que irão ampliar a capacidade de atendimento das equipes de Saúde da Família, garantindo mais agilidade, segurança e eficiência nas ações desenvolvidas em todo o território municipal. A entrega aconteceu na tarde de sexta-feira (12).

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A renovação da frota representa um importante avanço para o fortalecimento da assistência prestada à população, especialmente nas atividades realizadas fora das unidades de saúde. Os novos veículos darão suporte às equipes multiprofissionais que atuam diariamente junto às comunidades, facilitando o acesso aos usuários e contribuindo para uma assistência mais próxima e resolutiva.

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Entre as principais ações beneficiadas estão as visitas domiciliares, o acompanhamento de pacientes acamados e domiciliados, as atividades de vacinação extramuro, as ações de promoção e prevenção em saúde, além do monitoramento contínuo de pessoas com condições crônicas e necessidades especiais de cuidado.

O investimento também proporciona melhores condições de trabalho para os profissionais da Atenção Primária, oferecendo transporte mais seguro, confortável e adequado para o deslocamento das equipes até as diversas localidades do município, incluindo áreas mais distantes e de difícil acesso.

Porta de entrada

A ampliação e modernização da frota reforçam o papel estratégico da Atenção Primária como porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecendo a presença das equipes nos territórios e garantindo maior proximidade com a população. Com veículos novos e adequados às demandas do serviço, será possível ampliar a cobertura das ações, reduzir o tempo de deslocamento e aumentar a capacidade de resposta às necessidades de saúde da comunidade.

A iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal com a melhoria contínua dos serviços públicos de saúde, investindo em infraestrutura e condições de trabalho que impactam diretamente na qualidade da assistência oferecida aos cidadãos.

“Mais do que a entrega de veículos, este investimento representa o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, aproximando ainda mais as equipes das famílias cachoeirenses. Com uma frota renovada, garantimos melhores condições para a realização de visitas domiciliares, atendimento aos pacientes acamados, vacinação extramuro e diversas ações que promovem cuidado, prevenção e qualidade de vida para a população”, destaca o secretário interino de Saúde de Cachoeiro, Vilson Carlos Gomes Coelho.

Com a entrega dos cinco novos veículos, Cachoeiro de Itapemirim reafirma seu compromisso com uma saúde pública mais eficiente, acessível e humanizada, fortalecendo o trabalho das equipes que estão diariamente nos territórios, cuidando das pessoas e promovendo saúde junto às comunidades.