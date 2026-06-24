Passageiro é flagrado com R$ 500 mil em espécie na BR 262 em Brejetuba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 500 mil em espécie durante uma fiscalização em um ônibus na BR-262, em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A abordagem aconteceu na madrugada desta quarta-feira (24), por volta das 2h40, no km 131 da rodovia, em frente à Unidade Operacional da PRF.

Leia mais: Homem que atirou contra mulher é preso na zona rural de Iúna

A ação fez parte da Operação Faro – Brasil Contra o Crime Organizado, que reforça o combate a crimes nas rodovias federais.

Durante a fiscalização em um ônibus M.Benz/Comil Campione DD, os policiais verificaram o interior do veículo e abordaram um passageiro que carregava uma mochila preta.

Ao ser questionado, o homem afirmou que levava apenas roupas e objetos pessoais. No entanto, durante a vistoria, os agentes encontraram uma sacola com R$ 500 mil em dinheiro.

Segundo a PRF, o passageiro contou que saiu de Brasília, passou por Belo Horizonte e seguia para Vitória. Ele disse que usaria o valor para comprar uma Land Rover Evoque, ano/modelo 2015 ou 2016.

Apesar da justificativa, o homem não informou quem seria o vendedor do veículo, onde a negociação aconteceria ou qualquer contato relacionado à suposta compra.

Os policiais também identificaram divergências nas informações apresentadas. De acordo com a PRF, o valor transportado era superior ao preço de mercado do veículo citado.

Além disso, o passageiro não apresentou documentos que comprovassem a origem lícita do dinheiro. Ele afirmou ser dono de uma empresa de factoring, mas não soube informar CNPJ, endereço ou outros dados básicos do negócio.

Diante da falta de comprovação sobre a procedência da quantia, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.

O dinheiro apreendido também foi levado para a delegacia. O caso será investigado pelas autoridades competentes.