PET Vida leva castração e vacinação gratuita para cães e gatos em Vila Velha

O Carretão do PET Vida desembarca em Vila Velha a partir deste sábado (20) com uma programação ampliada de castração e vacinação de cães e gatos, reforçando as políticas públicas de bem-estar animal e controle populacional no município. A ação prevê a realização de 800 castrações, além da aplicação de 1.500 doses de vacinas, sendo 500 da V4 para felinos e 1.000 da V8 para cães.

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Os atendimentos acontecerão sempre das 08h às 15h e no domingo das 09h às 16h, em diferentes regiões da cidade. Neste sábado (20), o Carretão estará na Ação Pela Cidadania, no Normilhão localizado na região da Grande Terra Vermelha.

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Evento esse que também reunirá mais de 190 serviços gratuitos à população, além de atrações culturais e atividades de lazer. No dia 21, os atendimentos seguem na Prainha. Entre os dias 22 e 24, a estrutura retorna ao Campo do Normilhão. Já de 25 a 27 de junho, a unidade móvel atenderá em Barramares.

O cadastro para o agendamento das castrações deve ser realizado previamente por meio do portal da Prefeitura de Vila Velha, pelo link: https://ouvidoria.vilavelha.es.gov.br/categorias/meio-ambiente-semma/carretao-castracao-de-caes-e-gatos.

O secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Victor Ricciardi, destacou que a passagem do Carretão por Vila Velha representa um reforço importante na estratégia estadual de proteção animal.

“Estamos levando uma programação ampliada para Vila Velha, integrando os serviços do PET Vida a grandes ações de cidadania e ampliando o acesso da população aos atendimentos. É uma iniciativa que promove saúde e bem-estar para os animais, apoia os tutores e contribui para o controle populacional responsável em todo o Estado”, afirmou.

O atendimento para castração seguirá os critérios estabelecidos pela Portaria Seama nº 006-R/2025, com prioridade para animais errantes, animais cujos tutores estão inscritos no CadÚnico, protetores independentes, comunidades tradicionais, povos originários e animais que vivem no entorno de áreas de preservação ambiental.

Já a vacinação será destinada a gatos e a cães com idade entre seis meses e sete anos, exceto animais braquicefálicos. Por questões de segurança, os procedimentos de castração e vacinação não poderão ser realizados no mesmo atendimento.

Os animais submetidos às cirurgias receberão microchip de identificação, roupa pós-cirúrgica ou colar elizabetano e toda a medicação necessária para o período de recuperação. O Carretão PET Vida conta ainda com estrutura completa, incluindo centro cirúrgico, equipamentos de ultrassonografia e exames laboratoriais, como hemograma, garantindo mais segurança e qualidade nos procedimentos.

Desde sua criação, o Programa PET Vida já alcançou 70 municípios capixabas, sendo 59 deles já receberam ações diretas por meio da carreta. Ao todo, mais de R$ 27 milhões foram investidos na iniciativa, que contabiliza mais de 17,7 mil castrações e mais de 32 mil vacinações realizadas.