PM prende suspeitos e apreende 40 pedras de crack em Guaçuí

Durante patrulhamento no bairro Cid Moreira, em Guaçuí, na noite da última sexta-feira (20), policiais militares da R.O.R do 3º Batalhão prenderam um homem suspeito de tráfico de entorpecentes.

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A equipe avistou dois indivíduos que ao notarem a aproximação da viatura, um dos deles, tentou destruir evidências ao engolir uma pedra de crack e dispensar um recipiente contendo drogas em uma residência próxima.

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Os militares localizaram o recipiente com 38 pedras de crack. Durante a ocorrência, também foram apreendidas outras porções da droga, totalizando 40 pedras de crack, além de um celular, um recipiente para armazenamento do entorpecente e R$ 22,55 em dinheiro.

O segundo abordado, estava com uma pedra de crack e informou ser usuário, alegando que estava no local para adquirir entorpecentes. Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.