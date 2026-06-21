Suspeito é detido com arma de fogo em Guaçuí

Os policiais militares do 3º Batalhão apreenderam um revólver calibre .32, duas munições e detiveram um suspeito durante uma operação realizada no bairro São Miguel, em Guaçuí, neste domingo (21).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Ambulância do SAMU bate de frente com carro e deixa seis feridos em Domingos Martins

A ação foi desencadeada após denúncias de uma possível tentativa de homicídio na região. Durante o cerco policial e incursão pelos becos do bairro, um indivíduo tentou fugir ao perceber a presença das equipes, mas foi abordado e flagrado portando a arma de fogo em sua cintura.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegre, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.