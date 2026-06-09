Polícia Civil realiza "Operação Copa" contra organização criminosa no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, deflagrou, na manhã desta terça-feira (09), a Operação Copa, para o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão.

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A ação tem como objetivo combater a atuação de uma organização criminosa com atuação no município de Linhares e região.

A ofensiva conta com o apoio operacional das unidades especializadas da PCES, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), das equipes K9 da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), totalizando 80 policiais civis distribuídos em 20 viaturas. A operação também conta com o emprego de drones para auxiliar no monitoramento e no cumprimento das diligências.

Entre os alvos, estão dez investigados apontados como integrantes de destaque da organização criminosa.

As diligências são realizadas de forma simultânea em diversos pontos do município, com o objetivo de desarticular a estrutura do grupo criminoso, reunir elementos probatórios e retirar de circulação indivíduos investigados por envolvimento em atividades ilícitas.

Até o momento, oito pessoas foram presas, incluindo os três principais alvos da operação. Três armas foram apreendidas e a operação segue em andamento