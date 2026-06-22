Pré-candidato a deputado estadual, Renato Rios defende mais atenção para o Caparaó

O corretor de imóveis e empresário Renato Terra Rios surge como mais um nome que pode representar a região do Caparaó na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O trabalho desenvolvido na cidade de Iúna está entre os principais ativos que o credencia a disputar uma vaga como deputado estadual nas eleições que serão realizadas em outubro.

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Casado há 32 anos com Dayse Rios, pai de três filhos e avô de dois netos, Renato Rios construiu sua história no empreendedorismo regional. Ficou amplamente conhecido por liderar a Casa do Açúcar, empresa que por muitos anos foi referência no segmento atacadista. Posteriormente, fundou o tradicional Restaurante Zoios D’Água, nas cachoeiras do Caparaó, empreendimento que contribuiu para o fortalecimento do turismo na região.

Ao longo de sua trajetória, também desenvolveu importantes ações sociais. Foi fundador da AVAZEG, associação criada para atender famílias em situação de vulnerabilidade no bairro Quilombo, em Iúna, promovendo a distribuição de toneladas de alimentos e milhares de brinquedos para crianças e famílias carentes.

Renato Rios também ficou marcado pela realização da tradicional Festa do Caçúcar, evento que trouxe atrações nacionais e movimentou significativamente a economia local, fortalecendo o comércio e gerando oportunidades para a população.

Agora, ao colocar seu nome à disposição como pré-candidato, Renato Rios destaca a importância de ampliar a representatividade da região do Caparaó no cenário político estadual. Segundo ele, sua caminhada será baseada na escuta da população, visitando os municípios da região para conhecer de perto as principais demandas e necessidades de cada comunidade.

“Quero ouvir as pessoas, especialmente aquelas que mais precisam do poder público. O Caparaó merece ter voz e representação para que suas demandas sejam realmente atendidas”, destaca.

Entre as principais bandeiras defendidas por Renato Rios está o fortalecimento da saúde regional. Ele acredita que é necessário ampliar os investimentos para que a população tenha acesso a atendimentos de qualidade mais próximos de casa, reduzindo a dependência dos grandes centros urbanos e evitando que pacientes precisem percorrer longas distâncias em busca de tratamento.

Além da saúde, Renato Rios defende investimentos em educação, geração de empregos, fortalecimento do comércio local e melhoria da infraestrutura da região. Para ele, a valorização dos agricultores também deve ser prioridade, com estradas rurais mais seguras e adequadas para o escoamento da produção.

“Precisamos começar pelo básico: saúde, educação e geração de empregos. Com representatividade séria e comprometida, o Caparaó pode viver um novo ciclo de desenvolvimento, crescimento econômico e oportunidades para nossa população”, afirma.

Cristão e defensor dos valores familiares, Renato Rios destaca que tem buscado orientação em sua fé para conduzir essa nova etapa de sua vida pública. De acordo com ele, o objetivo é seguir trabalhando pelo bem comum e contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo, especialmente dos municípios do interior.

“Peço a Deus sabedoria e direção para tomar as decisões corretas. Sempre procurei ajudar as pessoas por meio do trabalho, do empreendedorismo e das ações sociais. Quero continuar servindo à população e somar esforços para construir um futuro melhor para o Caparaó e para todo o Espírito Santo”, conclui.