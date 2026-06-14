Previsão do tempo em Cachoeiro: veja as condições climáticas para hoje

Cachoeiro de Itapemirim deve registrar um período de alternância entre tempo firme e episódios de chuva ao longo dos próximos 15 dias. A previsão aponta temperaturas típicas do inverno capixaba, com manhãs mais amenas e tardes agradáveis, além de índices elevados de umidade em diversos momentos do período.

De acordo com informações do Clima Tempo, os próximos dias serão marcados por predomínio de sol entre nuvens, com temperaturas mínimas variando entre 14°C e 19°C e máximas entre 23°C e 26°C. Também há previsão de pancadas de chuva isoladas em alguns períodos, principalmente durante as tardes e noites, favorecidas pelo aumento da umidade atmosférica.

A tendência para a segunda semana é de alternância entre períodos de estabilidade e aumento da nebulosidade. Os modelos meteorológicos indicam que as temperaturas devem permanecer dentro da média para esta época do ano, sem expectativa de ondas de frio intenso ou calor excessivo.

A umidade relativa do ar deve continuar elevada, especialmente durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã, quando os índices podem ultrapassar os 90%. Já os ventos devem soprar com intensidade fraca a moderada, contribuindo para uma sensação térmica agradável durante grande parte do período.

Meteorologistas destacam que previsões de longo prazo estão sujeitas a alterações, principalmente em relação aos volumes de chuva e à intensidade dos sistemas atmosféricos. Por isso, a recomendação é acompanhar as atualizações diárias para obter informações mais precisas sobre as condições do tempo.

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