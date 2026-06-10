Previsão do tempo: frio perde força e temperaturas sobem no Espírito Santo

A previsão do tempo para esta quarta-feira (9) aponta um cenário de estabilidade em todo o Espírito Santo. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o céu com poucas nuvens e impede a formação de chuva em todas as regiões capixabas.

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O amanhecer continua com temperaturas baixas, principalmente devido à ausência de nuvens durante a madrugada. Mas, no decorrer do dia, o sol favorece a elevação gradual das temperaturas, garantindo uma tarde mais quente em comparação aos últimos dias.

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Também há possibilidade de formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã em pontos isolados da metade norte do estado, além de áreas mais elevadas das regiões Serrana e do Caparaó. O fenômeno tende a se dissipar rapidamente com o avanço do aquecimento.

Grande Vitória terá dia de sol

Na Grande Vitória, a previsão indica poucas nuvens e tempo firme durante todo o dia. Não há expectativa de chuva. A temperatura mínima na região será de 17°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. Na capital, Vitória, os termômetros variam entre 18°C e 28°C.

Sul do estado registra manhã fria

Na Região Sul, o tempo permanece aberto e sem chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 15°C e 32°C. Já nas áreas mais altas, especialmente na região do Caparaó, o frio será mais intenso durante a madrugada e o início da manhã, com mínima de 9°C e máxima de 28°C.

Região Serrana segue com temperaturas amenas

A Região Serrana também terá predomínio de poucas nuvens e tempo seco. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 13°C e 29°C. Já nos municípios de maior altitude, os termômetros registram mínima de 10°C e máxima de 27°C.

Norte e Noroeste podem ter nevoeiro

Na Região Norte, o tempo permanece estável, sem previsão de chuva. Há possibilidade de nevoeiro no começo da manhã. As temperaturas ficam entre 16°C e 31°C. No Noroeste, o cenário é semelhante. O dia será de sol entre poucas nuvens, com chance de nevoeiro nas primeiras horas.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 14°C e 31°C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima prevista é de 13°C e a máxima chega a 29°C.

Nordeste terá tempo firme

A Região Nordeste capixaba também segue sob influência da alta pressão atmosférica. O dia será de céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Há possibilidade de nevoeiro no início da manhã. As temperaturas variam entre 17°C e 30°C, mantendo o padrão de tempo estável em toda a região.