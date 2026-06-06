PRF apreende 135 porções de maconha e arma de fogo na BR-101
PRF apreende 135 porções de maconha e arma de fogo durante fiscalização na BR-101, em Linhares (ES). Quatro suspeitos são levados à delegacia.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 135 porções de maconha e uma arma de fogo municiada durante fiscalização na BR-101, em Linhares, no norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (04).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A abordagem teve início quando uma equipe da PRF parou um veículo que trafegava de forma irregular pela rodovia. Durante a fiscalização, os policiais notaram inconsistências nas informações fornecidas pelos ocupantes e identificaram indícios suspeitos que motivaram uma vistoria minuciosa no automóvel e nas bagagens.
Na revista, foram encontrados 135 invólucros de substância análoga à maconha, já acondicionados para possível comercialização, além de uma arma de fogo de fabricação artesanal, acompanhada de 16 munições.
Os quatro ocupantes do veículo, sendo dois homens e duas mulheres, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Linhares para a adoção das medidas legais cabíveis. O veículo, a arma, as munições e os entorpecentes foram apreendidos.
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