PRF apreende 135 porções de maconha e arma de fogo na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 135 porções de maconha e uma arma de fogo municiada durante fiscalização na BR-101, em Linhares, no norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (04).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A abordagem teve início quando uma equipe da PRF parou um veículo que trafegava de forma irregular pela rodovia. Durante a fiscalização, os policiais notaram inconsistências nas informações fornecidas pelos ocupantes e identificaram indícios suspeitos que motivaram uma vistoria minuciosa no automóvel e nas bagagens.

Na revista, foram encontrados 135 invólucros de substância análoga à maconha, já acondicionados para possível comercialização, além de uma arma de fogo de fabricação artesanal, acompanhada de 16 munições.

Os quatro ocupantes do veículo, sendo dois homens e duas mulheres, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Linhares para a adoção das medidas legais cabíveis. O veículo, a arma, as munições e os entorpecentes foram apreendidos.