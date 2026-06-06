PRF prende casal foragido há mais de 15 anos na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na última quinta-feira (5), um casal que estava foragido da Justiça há mais de 15 anos. A abordagem ocorreu na BR-101, no município de Viana, na Região Metropolitana da Grande Vitória.

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Segundo a PRF, a ação teve início durante uma fiscalização de rotina, quando os ocupantes de um veículo apresentaram documentos aparentemente regulares. Após os procedimentos iniciais, eles foram liberados para seguir viagem.

No entanto, uma análise mais detalhada dos sistemas de segurança revelou inconsistências nas informações fornecidas. A partir de diligências complementares, os policiais descobriram que o casal utilizava identidades falsas há mais de uma década e meia para escapar da Justiça.

As investigações apontam que os dois são procurados por crimes graves, incluindo tráfico de drogas, homicídio e roubo. De acordo com as forças de segurança, eles integravam uma organização criminosa ligada ao tráfico de entorpecentes em Vila Velha, no Espírito Santo.

O homem preso figurava entre os criminosos mais procurados do Estado, sendo alvo de buscas policiais há mais de dez anos.

Ainda conforme a PRF, o casal estava morando no Rio de Janeiro e retornava ao Espírito Santo quando foi identificado pelos agentes. Eles viajavam acompanhados de familiares no momento da abordagem.

Após a confirmação das verdadeiras identidades e da existência de mandados de prisão em aberto, equipes da PRF realizaram uma nova interceptação do veículo e efetuaram a prisão dos suspeitos.

Além do cumprimento das ordens judiciais, a corporação constatou indícios do uso de documentos falsos para ocultação de identidade, prática que será investigada pelas autoridades competentes.

A Polícia Rodoviária Federal destacou que a prisão foi resultado do trabalho integrado entre os órgãos de segurança pública, aliado à análise técnica de informações e ao cruzamento de dados, reforçando o combate ao crime organizado e a busca por foragidos da Justiça em todo o país.