Procon orienta 3 mil alunos sobre riscos das apostas online

O primeiro semestre de 2026 marcou um período de intensa atividade educacional em Vila Velha, com o ciclo de palestras “Jovem Consumidor Consciente” alcançando mais de 3 mil alunos dos anos finais do ensino fundamental. A iniciativa, que percorreu diversas escolas do município, reforçou a importância da educação financeira e do consumo responsável e sustentável na formação de uma nova geração de cidadãos.



O projeto teve como objetivo capacitar os jovens a tomar decisões financeiras mais conscientes, abordando temas cruciais para a sua vida adulta. Entre os tópicos discutidos, destacaram-se o consumo consciente, responsável e sustentável, a prevenção ao endividamento e os riscos inerentes às apostas online, um fenômeno crescente que exige atenção especial.

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Além da educação financeira, um dos temas que despertou maior interesse dos alunos foi o alerta sobre os riscos das apostas online. Durante os encontros, os especialistas abordaram os impactos das chamadas “bets”, que têm atraído cada vez mais jovens com promessas de ganhos fáceis, mas frequentemente resultam em endividamento, dependência, isolamento social e conflitos familiares.



A programação também incentivou a reflexão sobre a diferença entre desejo e necessidade de consumo, estimulando os estudantes a desenvolver uma relação mais consciente e responsável com o dinheiro.



“Nosso objetivo é mostrar que o consumo consciente e a organização financeira são habilidades essenciais para a construção de um futuro mais equilibrado. Quando os estudantes compreendem o valor do dinheiro e aprendem a planejar seus gastos, eles passam a fazer escolhas mais inteligentes e sustentáveis”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, Everaldo Colodetti.



De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Carla Cabidel, a iniciativa demonstra como a educação pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social.



“A escola tem um papel fundamental na formação de hábitos e valores que acompanham os estudantes por toda a vida. Ao trabalharmos temas como educação financeira, consumo consciente e os riscos das apostas online, proporcionamos aprendizagens que ajudarão os nossos jovens a refletir, fazer escolhas mais responsáveis e exercer sua cidadania de forma consciente”, destacou a secretária de Educação, Carla Cabidel.



Segundo o Superintendente do Procon Vila Velha, Moisés Penha, o projeto dialoga com os desafios atuais do mercado de consumo, com atenção especial para as bets. “É importante que o consumidor tenha conhecimento de todas as regras como também dos riscos de cada modalidade de jogos e apostas ofertadas.”



Já a economista Karina Bueno ressalta que os alunos demonstram grande capacidade de absorver e aplicar os conceitos apresentados.



“Os jovens entendem rapidamente a importância de refletir antes de consumir, porque muitos já vivenciam situações relacionadas ao uso do dinheiro no dia a dia. Quando estimulamos perguntas simples, como ‘eu realmente preciso comprar isso?’, ajudamos a desenvolver senso crítico, responsabilidade financeira e autonomia para tomar melhores decisões”, explicou.