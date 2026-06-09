Procon Vitória promove oficinas gratuitas para combater o superendividamento

A educação financeira é uma das principais ferramentas para evitar o endividamento excessivo e ajudar famílias a recuperarem o equilíbrio das finanças. Com esse objetivo, o Procon Vitória realiza, na próxima semana, nos dias 16 (terça) e 17 (quarta) de junho, a primeira Oficina de Educação Financeira voltada a consumidores atendidos pelo Núcleo de Atendimento ao Superendividado (NAS) e pelo Serviço de Orientação Financeira da Universidade Federal do Espírito Santo (SOF-Ufes).

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A iniciativa integra as ações desenvolvidas pelo NAS, programa executado pelo Procon Vitória em parceria com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), e também conta com a participação do SOF-Ufes.

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O trabalho tem como foco a prevenção e o tratamento do superendividamento, além da promoção da educação financeira e do consumo consciente. A proposta é que as oficinas passem a ocorrer de forma contínua, ampliando o alcance das ações educativas junto à população.

A atividade também faz parte das ações previstas no Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura de Vitória e o MPES para ampliar o atendimento aos consumidores superendividados na capital. A parceria fortalece a implementação da política pública prevista na Lei Federal nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, que estabelece mecanismos de prevenção, tratamento e reinserção financeira de consumidores em situação de vulnerabilidade.

Segundo o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, a educação financeira é um passo fundamental para garantir autonomia e qualidade de vida às famílias.

“Mais do que oferecer apoio para renegociação de dívidas, nosso compromisso é proporcionar conhecimento para que as pessoas possam tomar decisões financeiras mais conscientes e sustentáveis. Essa oficina representa um importante instrumento de cidadania, inclusão social e prevenção ao superendividamento”, destaca.

Para o gerente do Procon Vitória, Breno Panetto, a ação reforça a atuação integrada das instituições no enfrentamento de um problema que afeta milhões de brasileiros.

“O atendimento ao consumidor superendividado não termina na renegociação das dívidas. É fundamental promover a educação financeira para que essas pessoas consigam reorganizar suas finanças, recuperar sua capacidade de planejamento e evitar que retornem a uma situação de endividamento excessivo. A oficina nasce com esse propósito e passa a integrar permanentemente as ações do Procon Vitória”, afirma.

O NAS foi implantado em Vitória a partir da parceria entre a Prefeitura e o MPES, oferecendo atendimento especializado para consumidores que não conseguem pagar suas dívidas sem comprometer o chamado mínimo existencial, ou seja, os recursos necessários para garantir uma vida digna. Além da intermediação com credores e da busca por soluções consensuais, a iniciativa prevê ações educativas voltadas ao consumo responsável e à inclusão financeira.

Oficinas de Educação Financeira

16 de junho (terça-feira) – 18h30

Local: Casa do Cidadão – Avenida Maruípe, 2.544, Itararé

Público: consumidores atendidos pelo SOF-Ufes

17 de junho (quarta-feira) – 9h