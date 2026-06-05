Programa oferece castrações e vacinas para pets em cidade do ES

O município de Cariacica receberá mais uma etapa do Programa Estadual de Bem-Estar Animal – Pet Vida. Entre os dias 5 e 12 de junho, a Carreta Pet Vida estará instalada no estacionamento do Superatacado Sempre Tem, na BR-262, em Oriente, oferecendo gratuitamente serviços de castração, microchipagem e vacinação para animais domésticos.

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A ação é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), em parceria com a Prefeitura de Cariacica. Nesta edição, serão disponibilizadas 400 castrações exclusivamente para cães, acompanhadas de microchipagem, além de 800 doses de vacinas, sendo 600 da V8 para cães e 200 da V4 para gatos.

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Os cães atendidos no procedimento cirúrgico receberão microchip de identificação, roupa pós-cirúrgica ou colar elizabetano e toda a medicação necessária para o período de recuperação. O Carretão do Pet Vida conta com estrutura completa, incluindo centro cirúrgico, equipamentos para ultrassonografia e realização de exames laboratoriais, como hemograma, garantindo mais segurança aos animais durante os atendimentos.

Para acessar o serviço de castração, os cães deverão estar previamente cadastrados pela Prefeitura de Cariacica, que também realiza a triagem dos beneficiários.

O atendimento seguirá os critérios estabelecidos pela Portaria Seama nº 006-R/2025, priorizando animais errantes, tutores inscritos no CadÚnico, protetores independentes, comunidades tradicionais, povos originários e animais que vivem no entorno de áreas de preservação ambiental.

Já a vacinação será destinada a cães e gatos com seis meses de idade ou mais. Os tutores poderão optar pela imunização de seus animais, respeitando as orientações da equipe técnica. Por questões de segurança, castração e vacinação não poderão ser realizadas no mesmo atendimento.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Victor Ricciardi, destacou que o Pet Vida se consolidou como uma das principais políticas públicas de proteção animal do Espírito Santo.

“Estamos levando saúde, bem-estar e qualidade de vida para milhares de animais e suas famílias em todo o Estado. O Pet Vida é uma iniciativa que fortalece a guarda responsável, promove saúde pública e amplia o acesso da população a serviços veterinários de qualidade”, afirmou.

Ricciardi ressaltou ainda que as ações itinerantes permitem alcançar um número cada vez maior de municípios capixabas. “O Carretão do Pet Vida leva estrutura e atendimento especializado para perto da população. Com a castração, a vacinação e a microchipagem, estamos fortalecendo uma política pública de proteção animal que gera benefícios para os municípios, para os tutores e para toda a sociedade”, disse.

Desde sua criação, o Programa Pet Vida já realizou mais de 85 mil atendimentos em cerca de 49 mil animais em todo o Espírito Santo. Foram mais de 31 mil vacinações e quase 17 mil castrações, sendo aproximadamente 5 mil castrações e 6 mil vacinações realizadas pelo Carretão.

As ações já chegaram a 35 municípios capixabas e integram uma das maiores iniciativas de bem-estar animal do Estado, com investimento previsto de R$ 26 milhões até o final de 2026. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3354-5406, da Gerência de Bem-Estar Animal de Cariacica.