Pronto para embolsar R$ 32 milhões? Veja como jogar na Mega-Sena deste sábado (6)
A loteria paga milhões para o jogador que acertar os seis números sorteados.
A Mega-Sena possui o poder de transformar a sua realidade. O próximo concurso acontece neste sábado (6). O sorteio estima entregar uma fortuna impressionante. O prêmio alcança o valor de R$ 32.000.000,00.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A loteria paga milhões para o jogador que acertar os seis números sorteados. O concurso também garante valores menores. O participante recebe prêmios ao adivinhar quatro ou cinco dezenas. O volante oficial apresenta 60 dezenas disponíveis para escolha.
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Como registrar a sua aposta
Participar do sorteio exige passos simples e diretos. O jogador precisa definir os seus números no volante. A regra permite marcar entre 6 e 20 dezenas em uma única aposta.
Facilidades na hora de jogar
O sistema oferece recursos práticos para os apostadores. A ferramenta Surpresinha otimiza o tempo de registro. O próprio sistema seleciona os números automaticamente para o jogador. Essa opção torna a aposta muito mais ágil e prática.
Os jogadores contam também com a Teimosinha. Essa alternativa atende quem deseja aumentar as chances com os mesmos números. O apostador concorre com uma única combinação por vários sorteios. O sistema permite escolher períodos de 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.
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