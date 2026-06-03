Quase 600 estudantes participam de ações ambientais em Guaçuí

Em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promoveu nesta terça-feira (3) uma série de ações educativas voltadas à conscientização ambiental, envolvendo crianças, adolescentes, professores e toda a comunidade escolar.

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As atividades foram realizadas no Centro Municipal de Educação Infantil Zélia Vianna de Aguiar e na Escola Municipal Monsenhor Miguel de Sanctis, alcançando um público de 541 estudantes. No CMEI Zélia Vianna de Aguiar participaram 181 crianças com idades entre 4 e 5 anos, enquanto na Escola Monsenhor Miguel de Sanctis as palestras envolveram 360 alunos com idades entre 11 e 17 anos.

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Durante os encontros, foram abordados temas fundamentais para a preservação do meio ambiente, como sustentabilidade, proteção da fauna e da flora, descarte correto de resíduos sólidos, reciclagem e a importância das atitudes individuais na construção de um futuro mais sustentável.

Destaques

Um dos destaques da programação foi a apresentação do Programa “Tampinhas do Bem”, iniciativa que será implantada no município com o objetivo de incentivar o recolhimento de tampinhas plásticas.

O material arrecadado será encaminhado para reciclagem e, posteriormente, convertido em recursos para a aquisição de ração animal, que será destinada às organizações de proteção animal do município. A ação une educação ambiental, reciclagem e solidariedade, promovendo benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a causa animal.

Como forma de deixar um legado ambiental para as futuras gerações, também foi realizado o plantio de 50 mudas de árvores de espécies nativas e ornamentais, entre elas paineira, urucum, pau-d’alho, ipê-amarelo e ipê-roxo. A atividade proporcionou aos estudantes uma experiência prática de contato com a natureza e reforçou a importância da arborização urbana e da conservação dos recursos naturais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ações como essas são fundamentais para despertar a consciência ambiental desde a infância, formando cidadãos mais comprometidos com a preservação do planeta e com a construção de uma cidade cada vez mais sustentável.

A Semana Mundial do Meio Ambiente segue com uma programação especial voltada à educação ambiental, reafirmando o compromisso da administração municipal com a sustentabilidade, a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida da população de Guaçuí.