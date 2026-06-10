Reforma altera atendimentos no Posto de Identificação de Alegre

A população de Alegre deverá ficar atenta às mudanças temporárias no atendimento do Posto de Identificação do município. A prefeitura informou que o espaço, localizado na Praça Bernardino Monteiro, passará por obras de reforma e manutenção entre os dias 15 e 19 de junho de 2026.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a administração municipal, a intervenção tem como objetivo garantir melhores condições de salubridade e atendimento tanto para os cidadãos quanto para os servidores que atuam no local. Entre os serviços previstos estão reparos estruturais para eliminação de infiltrações e problemas causados por mofo.

Durante o período das obras, os atendimentos presenciais no Posto de Identificação estarão suspensos. A prefeitura orienta os moradores a se programarem para evitar transtornos.

A Junta de Alistamento Militar, que funciona no mesmo prédio, também terá alterações no funcionamento. Enquanto durar a reforma, os atendimentos serão realizados exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial do Exército Brasileiro.

Em relação à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), a administração municipal reforça que os agendamentos continuam sendo realizados pelo sistema estadual Agenda ES. A Prefeitura também destaca que o modelo antigo da carteira de identidade permanece válido em todo o território nacional até 1º de março de 2032, não sendo necessária a substituição imediata do documento, exceto em casos de necessidade específica.

Segundo a Prefeitura de Alegre, as melhorias fazem parte das ações de manutenção dos espaços públicos e visam proporcionar mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população.