Resultado da Lotofácil: aposta de Venda Nova fatura R$ 2,5 milhões

Uma aposta simples registrada em Venda Nova do Imigrante transformou um investimento de apenas R$ 3,50 em uma premiação milionária. O bilhete acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso 3.710 da Lotofácil, realizado neste domingo (14), e garantiu ao apostador o prêmio de R$ 2.543.585,52.

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Outras duas apostas vencedoras, feitas nas cidades de Novo Gama, em Goiás, e Marília, em São Paulo, também acertaram todos os números sorteados.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta premiada foi registrada presencialmente na Loteria Venda Nova Ltda.

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 25.

Além do prêmio principal, outras sete apostas feitas no Espírito Santo chegaram perto de acertar todas as dezenas. Os bilhetes contemplados com 14 acertos foram registrados nos municípios de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Pedro Canário, Vila Velha e Vitória.

Os apostadores que acertaram 14 números receberão valores entre R$ 2.746,34 e R$ 5.492,68. A diferença ocorre porque alguns jogos foram realizados com mais dezenas, modalidade que aumenta tanto o custo da aposta quanto o valor da premiação em caso de acerto.