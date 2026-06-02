Ricardo Ferraço dá boas-vindas a 532 novos servidores da Educação estadual

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, participou, nesta terça-feira (2), da cerimônia de boas-vindas a 532 novos servidores efetivos da Rede Estadual de Ensino. Realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, o evento marcou a chegada dos novos professores e pedagogos às escolas estaduais e a conclusão da convocação dos aprovados no concurso público da Secretaria da Educação (Sedu).

Os profissionais recepcionados foram nomeados por meio de decretos publicados em fevereiro e maio deste ano e passam a integrar o quadro efetivo da Rede Estadual de Ensino em diversas áreas do conhecimento. A medida fortalece as equipes pedagógicas, amplia a capacidade de atendimento das escolas e contribui para a melhoria da aprendizagem dos estudantes em todas as regiões do Espírito Santo.

Durante a solenidade, Ricardo Ferraço destacou a importância da valorização dos profissionais da educação para os resultados alcançados pela rede estadual de ensino.

“Os professores e pedagogos que ingressam hoje na nossa rede passam a fazer parte de uma trajetória construída com planejamento, compromisso e investimento. Para colher resultados, é preciso plantar, e nos últimos anos o Espírito Santo fez um trabalho extraordinário na educação. Hoje colhemos os frutos desse esforço, com uma rede de ensino que é referência nacional. Vocês chegam para fortalecer ainda mais esse trabalho. O caminho é seguir valorizando os profissionais da educação e investindo cada vez mais na aprendizagem dos nossos estudantes, porque é a educação que transforma vidas e cria oportunidades”, afirmou o governador.

A subsecretária de Administração e Finanças da Sedu, Mirella Carla Mendes Christ, que representou a secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo Pereira, ressaltou que a chegada dos novos profissionais reforça o compromisso do Governo do Estado com a qualidade da educação pública.

“Este é um momento que simboliza o compromisso do Governo do Estado com a valorização dos profissionais da educação e com o fortalecimento da Rede Estadual de Ensino. Com a mais recente nomeação, concluímos a convocação de todos os aprovados no concurso público, reforçando nossas equipes e criando melhores condições para que as escolas continuem avançando na oferta de uma educação pública de qualidade”, disse.

A programação contou com a execução do Hino Nacional, pronunciamentos de autoridades e apresentação do Quinteto de Sopros Música na Rede, formado por estudantes da Orquestra Jovem Música na Rede. A iniciativa integra o Programa Música na Rede, desenvolvido pela Sedu em parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).